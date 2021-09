Corso per barman

Diventa un professionista del bar.

? 20 Ore in presenza

? Ottieni l’attestato a fine corso

? Inizia a lavorare e a preparare drink speciali



?Impara le competenze di base con cui crescere poi.

? Acquisisci abilità essenziali che potrai mettere in mostra subito, dietro il bancone.

? Costruisci una solida base per una carriera nel mondo del bartending



ISCRIZIONE: Iscrizione online sul nostro sito: https://bit.ly/BarmanCastefranco



CALENDARIO

- 20 Settembre dalle 13:00 alle 18:00

- 21 Settembre dalle 13:00 alle 18:00

- 22 Settembre dalle 13:00 alle 18:00

- 23 Settembre dalle 13:00 alle 18:00

LOCATION

- "Blend Wiskybar" in VIA RICCATI 3 | 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) ITALY



Gallery







www.accademiadelbarman.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...