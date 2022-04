Corso di meditazione col facilitatore Flavio Menegat

Corso di Meditazione

Viaggio interiore alla scoperta del vero Sé

Associazione Culturale Anima, assieme al facilitatore Flavio Menegat, è lieta di invitarti al Corso di Meditazione, che avrà inizio lunedì 26 ottobre, dalle ore 20.30, in villa Pontello a Crocetta del Montello (TV).

Il corso si struttura in quattro incontri di un'ora circa, ed esplorerà i Brahmavih?ra, ovvero i quattro elementi costitutivi del vero amore secondo la tradizione buddista.

Primo incontro: 10 maggio → Upekkh?: equanimità.

Secondo incontro: 17 maggio → Mudit?: gioia empatica;

Terzo incontro: 24 maggio → Karu??: compassione;

Quarto incontro: 31 maggio → Mett?: amorevole benevolenza;

E’ un corso adatto a tutti, con qualunque condizione fisica, rivolto sia a chi non ha mai praticato sia a chi ha già una pratica regolare.

E’ consigliato un abbigliamento comodo, che non disturbi il corpo durante la pratica, con la possibilità di cambiarsi nella sede.

Sono disponibili delle sedie per la meditazione. Se lo trovate più comodo potete portare un cuscino, che sia sufficientemente rigido, ed un tappetino da palestra.



-DOVE

Gli incontri si terranno nel parco di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV

-Flavio Menegat

Flavio Menegat ha conseguito nel 2019 la qualifica di Master in Programmazione Neolinguistica Umanistica Integrata all'interno dell'ente di formazione per la crescita personale e il counseling Terre d'Ascolto.

Per saperne di più: https://terredascolto.com

- ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.

Solo WhatsApp: ---Michael ? 342 6723 680

Email: associazioneculturaleanima@gmail.com

Benessere

-COSTI

Il costo del corso è di € 65 + € 10 di quota associativa che avrà validità fino al 31 dicembre 2023

Il corso si attiverà con un numero minimo di 8 partecipanti.

?Il corso si terrà in osservanza delle norme SARS Covid-19

ISCRIZIONI



oppure 3426723680 (solo WhatsApp)