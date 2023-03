??????? ????????? ???? ???????? ??? ???? ???

Associazione Culturale Anima, assieme al conduttore Flavio Menegat, è lieta di invitarti al Corso di Meditazione sui Chakra.

Esiste una Felicità duratura e stabile che possiamo sperimentare attraverso la consapevolezza di tutto ciò che accade nella nostra mente, accederemo così alle straordinarie risorse dentro di noi

La Meditazione sui 4 Elementi va esattamente in questa direzione: ogni sostanza di cui è composta la materia trae origine da TERRA, ACQUA, FUOCO, ARIA. Ognuno di questi è già presente in noi e racchiude qualità pronte per essere riscoperte e liberate

PRIMO ELEMENTO:

TERRA: legata alla Stabilità, al Radicamento

SECONDO ELEMENTO:

ACQUA: rappresenta la Creatività, la Fluidità

TERZO ELEMENTO:

FUOCO: riproduce la Forza, la Vitalità

QUARTO ELEMENTO:

ARIA: è simbolo del Movimento, dell'apertura alla Vita



E’ un corso adatto a tutti, con qualunque condizione fisica. E’ consigliato un abbigliamento comodo, che non disturbi il corpo durante la pratica. Sono disponibili delle sedie per la meditazione. Se lo trovate più comodo potete portare un cuscino ed un tappetino.

FLAVIO MENEGAT

Flavio Menegat, il conduttore, ha conseguito nel 2019 la qualifica di Master in Programmazione Neolinguistica Umanistica Integrata all'interno dell'ente di formazione per la crescita personale e il counseling Terre d'Ascolto, ed è prossimo a ricevere l'abilitazione di Counselor.

Per saperne di più: http://flaviomenegat.com

LUOGO

Gli incontri si terranno a Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

GIORNI ED ORARI

6, 13, 20 e 27, per un totale di 4 incontri .

COSTI

Il costo del corso è di € 50 + € 10 di quota associativa che avrà validità fino al 31 dicembre 2023.

Il corso si attiverà con un numero minimo di 8 partecipanti.

ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.



Email: associazioneculturaleanima@gmail.com