Nuovo percorso di alta formazione metodo P.F.M.

Per coloro che si iscriveranno entro il 15 luglio 2021 è previsto uno sconto del 25% sulla modalità di pagamento prescelta. I posti sono volutamente limitati per assicurare una formazione precisa, puntuale ed efficace.



I cambiamenti che ci sono stati e quelli che verranno richiedono nuove risposte, nuove strategie per tornare a vivere bene e mantenersi in salute. Attraverso questo corso di alta formazione rivolto agli operatori della salute e del benessere gli iscritti impareranno a:



- programmare la salute attraverso l’applicazione dell’epigenetica

- alleviare le tensioni muscolari tornando a muoversi e a esprimersi liberamente

- migliorare l’alimentazione grazie alla conoscenza degli alimenti funzionali e della nutrigenomica

- ridurre e gestire gli effetti dello stress in maniera spontanea grazie allo scarico e alla modulazione delle tensioni accumulate



Gallery







- aumentare l’efficienza delle difese immunitarie promuovendo l’attività antinfiammatoria e antiossidante dell’organismo, ottimizzando così la funzionalità di organi e apparati- mantenere i cambiamenti raggiunti attraverso le strategie e le tecniche apprese durante il percorso

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...