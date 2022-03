Corso nordic walking

Corso di livello base per principianti e chi non conosce il Nordic Walking e vuole imparare la tecnica.



Durata: 3 lezioni di 90 minuti ciascuna

- Sabato 26 marzo ore 9.45

- Domenica 27 marzo ore 8.30

- Domenica 3 aprile ore 8.30



Il corso include in OMAGGIO 3 workout (allenamenti) Nordic Walking, da utilizzare nell’arco di 1 mese. Il calendario è disponibile nella APP PALESTRE (iscrivendosi al corso si ricevono le informazioni per richiederli)



Partecipanti: 6/8