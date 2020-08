Corso online di cucina giapponese

Questo corso è incluso per i nostri patrons Momiji e Shogatsu! Diventate patrons oggi su https://www.patreon.com/ikiya per accedere anche alle lezioni che abbiamo già fatto, e a molti altri contenuti extra!

Per tutti gli altri ha un costo pari a 70,00€ a testa per tutte e 3 le lezioni (65,00€ per i soci ordinari NB 2020).

Se volete frequentare una sola lezione, ha un costo pari a 25,00€ a testa (20,00€ per i soci ordinari NB 2020).

Per iscriversi è necessario compilare il modulo su https://bit.ly/31kjG7B

Cosa imparerete in questo corso?

Il corso di sushi assieme a Kinu Yukawa è diviso in tre lezioni, durante le quali ne imparerete i segreti, le tecniche e gli ingredienti essenziali.

Ogni lezione è divisa in maniera tale da poter essere frequentata anche singolarmente, così da permettervi di poter scegliere se seguire il corso in toto, oppure concentrarvi sulle ricette che vi interessano di più.

Online Sushi Class Basics 1: 26 agosto

– Come cucinare il perfetto riso da sushi

– Hosomaki

– Uramaki

– Temaki Sushi

Online Sushi Class Basics 2: 16 settembre

– Come cucinare il perfetto riso da sushi

– Temari Sushi

– Chirashi Sushi

– Sushiya’s Tamagoyaki

Online Sushi Class 3 Fusion Sushi: 18 novembre

– Come cucinare il perfetto riso da sushi

– Colorful Vegetable Nigiri

– Italian Roll

– Rainbow Roll

Kinu, in diretta dalla sua cucina a Londra, vi insegnerà passo per passo tutti i segreti di queste ricette!

La lezione si svolgerà in inglese, con traduzione simultanea da parte di Elisabetta.

Chi è Kinu Yukawa?

https://www.kinuyukawa.com

Kinu Yukawa è nata e cresciuta nella città di Kobe, Giappone. Ha imparato le basi della cucina giapponese sin da piccola, grazie a sua nonna, una chef e imprenditrice di successo. Ha studiato cucina francese all’Ecole Ritz Escoffier per affinare le sue tecniche culinarie, continuando poi una formazione nella cucina tradizionale giapponese a Kyoto e Tokyo.

Kinu ha avuto per diverso tempo una sua rubrica di ricette per la rivista Foodie Magazine di Hong Kong, e attualmente vive a Londra. Contribuisce con ricette e articoli a progetti culinari, ed è insegnante di cucina al Japan Centre, la più grande food hall giapponese europea.

Come ci si iscrive alle lezioni online di Ikiya?

Non siete patrons? Diamo la possibilità anche a chi non ci sostiene su Patreon di frequentare i nostri corsi online.

Le lezioni si svolgono tutte su Zoom, una piattaforma online creata appositamente per meeting e webinar.

Una volta confermata la vostra iscrizione, riceverete via mail l’invito a partecipare.

Se non riesci ad essere online per il corso?

Nessun problema! Le lezioni verranno registrate e caricate su Patreon, a disposizione di Momiji e Shogatsu, e inviate via mail agli iscritti esterni. Se non potete partecipare non vi preoccupate, potrete rivederle quando volete!

Per gli ingredienti?

Kinu prepara sempre una lista precisa di tutto quello che dovete procurarvi, che vi viene inviata circa 10 giorni prima della lezione. Noi di Ikiya selezioniamo gli ingredienti giapponesi e creiamo per voi delle box apposite.

Il tutto vi viene comunicato via mail per tempo, quindi non vi preoccupate e aspettate nostre comunicazioni!

Date delle lezioni: mercoledì 26 agosto / mercoledì 16 settembre / mercoledì 18 novembre, dalle 20.00 alle 22.00 circa

Costo

Il costo comprende tutte le ricette, la lezione dal vivo con possibilità di fare domande, e l’invio della registrazione, così da poterla rivedere ogni qualvolta se ne abbia bisogno.

Le modalità di pagamento sono visionabili su https://bit.ly/2JpRKGU