Corso online di cucina vegana giapponese: Shojin Ryori

Benvenuti ai corsi di cucina giapponese di Ikiya, creati in collaborazione con la chef Kinu Yukawa! La lezione di Shojin Ryori, cucina buddhista vegetariana, si terrà mercoledì 15 giugno alle ore 19.30, su Zoom.

Costo: 30,00€ a persona + 10€ per la tessera Nipponbashi 2022

Cosa imparerete in questo corso?

La Shojin Ryori è una cucina totalmente vegana, non prevede l’utilizzo di alcun tipo di alimento di derivazione animale, ivi comprese le uova. In queste lezioni vi insegneremo alcune ricette base, per poi affrontare anche l’impiattamento e il servizio. Alla fine del corso potrete proporre ai vostri ospiti una cena in perfetto stile buddhista!

Le nostre lezioni si svolgono dal vivo, non sono video registrati.

Questo vi permette di cucinare in contemporanea alla chef e porle tutte le domande che volete.

Nello specifico, nella lezione dedicata allo Shojin Ryori imparerete:

Kinpira di bardana e carote: piatto tradizionale giapponese a base di verdure tagliate alla julienne e condite con una speciale vinagrette;

Agedashi Tofu: tofu fritto con glassatura al brodo dashi;

Miso nasu dengaku: melanzane al forno o in padella condite con una salsa agrodolce a base di miso;

Due tipi diversi di dashi (brodi) vegetariani: a base di alga kombu e a base di funghi shiitake;

Kenchin jiru: zuppa di verdure alla giapponese con brodo vegetale e tofu.

Quali sono le altre lezioni di cucina giapponese?

Scoprile tutte su https://www.ikiya.it/corso-base-di-cucina-giapponese-online/ e iscriviti prima che i posti finiscano!

Kinu, in diretta dalla sua cucina a Londra, vi insegnerà passo per passo tutti i segreti di queste ricette!

La lezione si svolgerà in inglese, con traduzione simultanea da parte di Elisabetta.

Chi è Kinu Yukawa?

https://www.instagram.com/deliciouslyjapanese/

https://www.youtube.com/channel/UCpbqoEY-wbys1LNy9KgD0aQ

Kinu Yukawa è nata e cresciuta nella città di Kobe, Giappone. Ha imparato le basi della cucina giapponese sin da piccola, grazie a sua nonna, una chef e imprenditrice di successo. Ha studiato cucina francese all’Ecole Ritz Escoffier per affinare le sue tecniche culinarie, continuando poi una formazione nella cucina tradizionale giapponese a Kyoto e Tokyo.

Kinu ha avuto per diverso tempo una sua rubrica di ricette per la rivista Foodie Magazine di Hong Kong, e attualmente vive a Londra. Contribuisce con ricette e articoli a progetti culinari, ed è insegnante di cucina al Japan Centre, la più grande food hall giapponese europea.

Come ci si iscrive alle lezioni online di Ikiya e che costo hanno?

Iscrizioni ai nostri corsi su Eventbrite o tramite modulo Google.

Le lezioni sono riservate ai nostri soci ordinari 2022, sarà quindi necessario tesserarsi, qualora non lo abbiate ancora fatto, ad un costo pari a 10,00€. La tessera associativa, oltre a permettervi di partecipare al corso, vi da anche moltissimi vantaggi (sconti online, dirette esclusive e così via).

Costo per lezione: 30,00€

Il costo comprende tutte le ricette, la lezione dal vivo con possibilità di fare domande, e l’invio della registrazione, così da poterla rivedere ogni qualvolta se ne abbia bisogno. Le registrazioni resteranno disponibili online per 6 mesi, dopodiché verranno cancellate.

Le lezioni si svolgono tutte su Zoom, una piattaforma online creata appositamente per meeting e webinar.

Una volta confermata la vostra iscrizione, riceverete via mail l’invito a partecipare.

Se non riesci ad essere online per il corso?

Nessun problema! Le lezioni verranno registrate e inviate via mail agli iscritti esterni. Se non potete partecipare non vi preoccupate, potrete rivederle quando volete!

Le registrazioni resteranno disponibili online per 6 mesi, dopodiché verranno cancellate.

Per gli ingredienti?

[Se volete una box con tutti gli ingredienti base per la cucina giapponese, abbiamo la Japadvisor Box]

Kinu prepara sempre una lista precisa di tutto quello che dovete procurarvi, che vi viene inviata circa 10 giorni prima della lezione. Noi di Ikiya selezioniamo gli ingredienti giapponesi e creiamo per voi delle box apposite.

Il tutto vi viene comunicato via mail per tempo, quindi non vi preoccupate e aspettate nostre comunicazioni!