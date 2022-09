Dacci oggi il nostro pane quotidiano: corso su pane e lievitati con Marco Cavallin

E’ una delle preparazioni più antiche dell’uomo, presenza immancabile nelle nostre tavole… eppure, conosciamo veramente i segreti e i trucchi per far un Pane come Dio comanda?



In questo corso in tre appuntamenti Marco Cavallin ci porterà alla scoperta delle varie tipologie di farina e delle tecniche di panificazione, mostrandoci i vari trucchi per preparare un pane fresco e fragrante. Stiamo parlando della pietanza forse più semplice e naturale che possa essere servita in tavola, ma la cui preparazione è una vera arte, che richiede dedizione, curiosità e soprattutto pratica. Durante le lezioni impareremo le tecniche di impasto e di cottura, nonché quelle di lievitazione, approfondendo (anche) il tema del lievito madre. Capiremo come dare forma e gusto agli impasti per creare meravigliose pagnotte, pizze e focacce!





IL PANE QUOTIDIANO

mercoledì 19 ottobre, alle 20



Una lezione dedicata al pane fatto in casa: Marco ci insegnerà a riconoscere le tipologie e la forza delle farine, la lievitazione, la formatura e la cottura di questa antica pietanza. Tratteremo il tema del lievito madre e capiremo come prolungare la shelf life del nostro pane. Impareremo a realizzare un piccolo impasto, così da assimilarne la tecnica, ed avere tra le mani la nostra pagnotta a lunga lievitazione, fatta con metodo diretto. Ne sentiamo già il suo fragrante profumo!





LA PIZZA

mercoledì 2 novembre, alle 20



Appuntamento imperdibile per i pizza lover! Un piatto povero che man mano si è arricchito di storia, ingredienti, gusti, guadagnandosi una gloria planetaria che piace a grandi e piccini… In questa lezione capiremo come preparare la Pizza stesa a lunga lievitazione, in due versioni – bianca e rossa – farcite con gli ingredienti di stagione. Useremo le stesse farine utilizzate per il pane ma in percentuali differenti, in questo modo capiremo come usare materie prime uguali per creare prodotti diversi. Abbiamo già l’acquolina…





LA FOCACCIA

mercoledì 16 novembre, alle 20



Una serata in cui protagonista assoluta sarà la Focaccia. Daremo forma a meravigliose e saporite focacce in teglia con biga e lievito madre. Marco vi svelerà i trucchi per conferite sapore e profumo all’impasto. Useremo il lievito di birra in polvere che ci darà la spinta e la velocità per creare una focaccia in teglia che potremo utilizzare in vari modi. Impareremo a usare la biga gestendola direttamente in frigorifero… Un appuntamento goloso per fare l’ennesimo salto di qualità nell’arte della panificazione!



**********







di origine veneziana, classe ’88. Marco si forma all’Istituto Alberghiero Andrea Barbarigo di Venezia e si laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari all’Università degli Studi di Padova. Dopo una gavetta tra vari ristoranti del veneziano, che lo porta ad assumere il ruolo di cuoco, approda nella storica Pizzeria Grigoris di Mestre VE, una delle eccellenze venete nell’arte della pizza (e non solo), 3 spicchi nella Guida Pizzerie d’Italia 2022 del Gambero Rosso e con Due Pani nella Guida Pane & Panettieri 2022, sempre del Gambero Rosso. Per Grigoris si occupa sia dei dolci che dei grandi lievitati, dove sperimenta varie soluzioni negli impasti. Ora crea manicaretti a base di pesce per la Pescoteca di Mirano VE e collabora da consulente esterno per diverse realtà del territorio nell’ambito della panificazione. E’ un appassionato di fermentazioni controllate e spontanee a cui dedica il suo tempo libero, in costante ricerca e sperimentazione. Per questo si è avvicinato anche alla produzione di bevande alcoliche (idromele, vini, birre) create con l’utilizzo di fermentazioni derivanti dalla frutta.