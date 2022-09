Pasticcieri o pasticcioni? corso di pasticceria base con Elena Sorgato

La pasticceria è una vera e propria arte che richiede una certa attenzione, capacità tecnica, precisione nei dosaggi. Abilità che possiamo acquisire se la finalità è imparare a creare una profumata crostata di frutta e cioccolato, una sontuosa meringa o un goloso biscuit da acquolina in bocca…

La pasticciera Elena Sorgato ci accompagnerà in questo corso base in tre appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente), per apprendere i fondamentali di una disciplina dolcissima che ci rende felici e solo a pensarci ci mette di buon umore. Con Elena, Pastry Chef e docente di pasticceria, potremo allargare le nostre idee sulle possibili preparazioni legate alle paste friabili, alle masse montate e ai meringaggi. Approfondiremo tecniche, ingredienti e tecnologie, alternando teoria e pratica.

Un corso puramente amatoriale, dove Elena ci guiderà verso la realizzazione di queste goduriose dolci ricette, con un’attenzione particolare agli abbinamenti cromatici e all’estetica del piatto. Se volete prendere qualcuno per la gola… gioite con noi, questo è il corso giusto!





FROLLA & CO. LE PASTE FRIABILI

Giovedì 27 ottobre, alle 20



In questo primo appuntamento parleremo di pasta frolla e di PASTE FRIABILI in generale. Vi sarà una piccola introduzione teorica, per poi passare alla pratica nella realizzazione di queste preparazioni, che solo a pronunciarle ci viene già l’acquolina:

- Frolla al pistacchio, cremoso al pistacchio e gel ai frutti rossi

- Crostatina al cacao, cremoso al cioccolato fondente 60% e lamponi

- Sbrisolona con salsa allo zabaione



PAN DI SPAGNA, BISCUIT, CAKE. LE MASSE MONTATE

Giovedì 10 novembre, alle 20



Una lezione dedicata alle MASSE MONTATE: ovvero impasti schiumosi, ottenuti sbattendo insieme uova, zucchero, miele, farine e altri ingredienti. Capiremo come l’aria incorporata nella preparazione determina il volume e poi lo sviluppo in cottura. Approfondiremo (sia a livello teorico che pratico) i temi del Pan di Spagna, del Biscuit e del Cake. Impareremo a creare:



- Pan di Spagna farcito con crema pasticcera alla vaniglia e crema pasticcera al cioccolato

- Cake al limone glassato

- Rotolo con ganache montata alla vaniglia e fragole





MERINGA MON AMOUR! I MERINGAGGI

Venerdì 25 novembre, alle 20



Un incontro dedicato ad uno dei pilastri della pasticceria base, i MERINGAGGI. La meringa è una preparazione estremamente versatile: può essere impiegata come decorazione o come base per torte e semifreddi. Con Elena capiremo le varie modalità di applicazione, realizzando insieme queste tre ricette stellari:



- Pavlova, ganache montata al cocco e marmellata di frutti esotici (ananas-passion fruit-mango)

- Meringata al cioccolato

- Biscotti di meringa giapponese alla nocciola



**********





Gallery











padovana, classe 87’, si laurea in Diritto dell’Economia – Banca e Mercati Finanziari all’Università di Padova e capisce che quella non è la sua strada. Frequenta quindi diversi corsi di formazione sul tema e ottiene il diploma di Operatore Pasticcere presso la scuola Dieffe. Dopo una breve esperienza in una pasticceria di Padova, inizia a collaborare con la scuola di cucina Hangar78. Qui si occupa sia di gestire i corsi di pasticceria amatoriali che quelli professionali, dove affianca come assistente ed aiutante i grandi pastry chef di fama internazionale. Dotata di creatività e grande senso estetico, Elena ha un profilo Instagram dove pubblica le sue dolci creature.