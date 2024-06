Il primo corso di "Pasticceria marocchina" realizzato da "Speziando e...dintorni", che da sette anni organizza a Treviso corsi di cucina medio orientale e orientale.



Venerdì 5 luglio 2024 ore 19.30



La varietà di dolci della tradizione marocchina e il loro sapore delicato - e irresistibile!- racchiudono il culto dell'ospitalità e la cura per la bellezza tipici di questo popolo.

Il corso sarà tenuto dalla Signora Nezha Nouasria, cuoca e pasticcera, che ci insegnerà a preparare una selezione di pasticcini tradizionali e le famose "msemen", gustate per colazione.



I dolci saranno serviti accanto al tè alla menta nel noto rituale che contraddistingue la cultura del Marocco e la racconta attraverso un simbolismo preciso e sognante.





MASSIMO 12 PARTECIPANTI

(N.POSTI LIMITATO E IN RAPIDISSIMO ESAURIMENTO)



L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole (Treviso), dalle 19.30 alle 22.30 circa.

Il costo è di 50 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. Alla fine dell'incontro i partecipanti degusteranno i dolci realizzati nel "Cerimoniale del tè".



Per info e dettagli organizzativi contatta il negozio Robe Turche scrivendoci su whatsapp al T.3492604921 oppure a robeturche@gmail.com.