Corso di cucina "La pasticceria senza frigo"

orna a COOKiamo la pasticciera Elena Sorgato, con il corso PÂTISSERIE PRÊT À MANGER, dedicato alla pasticceria senza frigo. Quella dei dolci buonissimi che non devono essere conservati in frigorifero, bensì in credenza o sul bancone della cucina, pronti per essere afferrati al volo e al passaggio di chi non riesce a resistere alla tentazione.

PÂTISSERIE PRÊT À MANGER è un corso puramente amatoriale, strutturato in tre appuntamenti serali, dove verremo guidati nella realizzazione di dolci ricette di base, molto casalinghe e al contempo golosissime nella loro semplicità. “È fatto in casa, ma è ancora più buono che in pasticceria!”. Ecco il complimento che tutti vorremmo sentirci fare.

È proprio vero che un dolce casalingo ha sempre quel gusto particolare, unico e insostituibile. Elena, Pastry Chef e docente di Pasticceria, ci svelerà i suoi segreti in cucina per accrescere le nostre doti culinarie, imparando a preparare queste irresistibili leccornie:

• BISCOTTI UNO TIRA L’ALTRO

Giovedì 9 Febbraio

Il profumo dei biscotti appena sfornati è inconfondibile: arriva dritto alle narici, solletica i sensi, li risveglia e fa venire l’acquolina. Difficile resistere a una tale tentazione: si sciolgono in bocca, sprigionando già dal primo morso la loro dolce sinfonia di burro, zucchero, uova, cacao, spezie, frutta secca… A colazione, a merenda, con una tazza di tè o di caffè fumante o anche solo per tirarsi su il morale, ogni momento è buono per i biscotti! In questa lezione impareremo a preparare: i tipici Cantucci toscani, deliziosi biscottini croccanti alle mandorle, oblunghi, perfetti da intingere nel vin santo; passeremo poi ai golosissimi Canestrelli, i dolcetti super friabili a forma di margherita e spolverati di zucchero a velo. Non potranno mancare alla serata gli arci noti Baci di Dama, tipici della cucina piemontese: piccole cupolette di frolla al burro e nocciole, che accoppiate insieme da cioccolato fondente; ricordano due labbra che si uniscono in un “bacio” !

• TORTE DA CREDENZA

Giovedì 23 Febbraio

Una lezione dedicata alle delizie da realizzare nel forno di casa per la gioia di grandi e piccini. In questo appuntamento, accompagnati dalla pasticciera Elena, approfondiremo il tema delle torte “da credenza”: preparazioni soffici, morbide e golose, perfette per essere gustate sia a colazione, che a merenda, che a fine pasto. Elena ci guiderà nella realizzazione, sia a livello teorico che pratico, di queste ricette: Torta al Grano Saraceno e Frutti Rossi, tipica della pasticceria altoatesina; Plum Cake Marmorizzato, dal doppio colore, ideale da gustare inzuppato in una tazza di caffelatte per un inizio di giornata con i fiocchi; Cake alla Banana e Cioccolato, con tanta frutta al suo interno, meravigliosamente morbida e profumata!

• CROSTATE

Giovedì 9 Marzo

Amate cucinare profumatissime e fragranti crostate? Non potete perdervi questo corso dedicato alla torta per eccellenza: LA CROSTATA. Quella che ci riporta all’infanzia, quella che piace sempre a tutti, che regala un sapore confortante, che si sposa bene con un te ma che è anche l’ideale per una ricca colazione. In questa lezione impareremo a preparare delle crostate un pò diverse dal solito. Faremo la Crostata Frangipane e Mele, a base di mele e mandorle, che nonostante gli ingredienti semplici si presenta in un modo molto elegante, dal guscio croccante e dal cuore morbido dove la mela è protagonista, spalleggiata dal delicato sapore delle mandorle. Passeremo poi alla Crostata Pane e Cacao, realizzata con pane, cioccolato e frutta secca. Si tratta di una ricetta fantastica per riciclare il pane avanzato e dal risultato sorprendentemente buono. Vedrete che torta cioccolatosa, compatta, umida e moolto piacevole al palato!

**********

PASTRY CHEF ELENA SORGATO: padovana, classe 87’, si laurea in Diritto dell’Economia – Banca e Mercati Finanziari all’Università di Padova e capisce che quella non è la sua strada. Frequenta quindi diversi corsi di formazione sul tema e ottiene il diploma di Operatore Pasticcere presso la scuola Dieffe. Dopo una breve esperienza in una pasticceria di Padova, inizia a collaborare con la scuola di cucina Hangar78. Qui si occupa sia di gestire i corsi di pasticceria amatoriali che quelli professionali, dove affianca come assistente ed aiutante i grandi pastry chef di fama internazionale. Dotata di creatività e grande senso estetico, Elena ha un profilo Instagram dove pubblica le sue dolci creature.