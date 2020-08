Corso di percussioni con il maestro Falou

🥁🔥🧎🏾Corso di Percussioni🥁🔥🧎🏾

⚫Per la tua iscrizione contatta il numero:

----Lisa 📞 +39 370 328 4609

Prima lezione gratuita! Aperto anche e sopratutto per chi non ha mai suonato.

Eccoci! Pronti per il rientro a partire dal 18 settembre partono i corsi settimanali di percussioni a Crocetta del Montello dell'associazione culturale Anima con il maestro Falou Galas Ndindi Seck!

⚫Porta Il tuo strumento, alcuni strumenti saranno a disposizione per una prova, prenotati per assicurartene uno!

-----------------------

🗒 Programma

Posizione delle mani, tecnica base, storia dei Ritmi, poliritmia, linguaggio ritmico senza solfeggio.

*Le percussioni, forma di musica più antica attraverso la quale è possibile svegliare e sbloccare l'espressività di qualunque individuo grazie alle sue infinite proprietà terapeutiche (tempo, ritmo, canto ecc..) in grado di aiutarci nella vita di tutti giorni.

-------------------------

📆GIORNI ED ORARI

** Tutti i Venerdì, dal 18 settembre dalle 19:30 alle 20:30

🏫LUOGO

Il corso si svolgerà presso Villa Pontello.

Indirizzo: Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

💰COSTI

130€ a persona

È obbligatoria la quota associativa di iscrizione di € 10, sarà valida fino al 31 dicembre 2020.

⚠️

Il corso si attiverà esclusivamente con un numero di iscritti pari o superiore ad 10.

🙏

Ringraziamo il maestro Falou Galas Ndindi Seck Per la collaborazione, in seguito le sue referenze.

Nato a Dakar in Senegal, Falou inizia a suonare le percussioni fin da bambino ed in particolare lo Djembè con il quale, dai 16 anni in su, suona in molte cerimonie tradizionali, sia in Senegal che in Guinea Conakry. Nel 1992 forma il gruppo “Somone – Djembè” (danza e percussioni). Nel 1998 è uno dei membri fondatori del complesso “Ndiguel Bamba Touba” (canto e percussioni), al quale partecipa come percussionista, cantante e compositore. Falou vive per un lungo tempo a Faranah, in Guinea Conakry, dove è allievo di uno dei più grandi percussionisti di sempre, FADOUBA OULARE, specializzato in Djembè e tamburi bassi (dunumba, sambang, kinkéserni). Attualmente vive a Padova e collabora con diversi associazioni e scuole pubbliche e private del territorio. Organizza molti seminari, workshop di Danza, corsi di percussioni per adulti e bambini, assieme al gruppo Djolibé Djembé e all’Associazione Ponti Sonori.

Cantante e percussionista della nuova formazione Falou Seck & The Melting Beats / Influenze Afrobeat, jazz, funk, world music..

✒️ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.

What's app: 📞 +39 370 328 4609

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com

sito: https://associazioneculturaleanima.it/corso-di-percussioni-africane-djembe/