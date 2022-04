Corso di public speaking e presenza scenica (per privati e professionisti)

Organizziamo corsi di breve, media o lunga durata direttamente con professionisti o privati che desiderano migliorare la propria presenza scenica in ambito di “public speaking”.



Da sempre la capacità di saper comunicare con il pubblico è stata la discriminate maggiore per poter ottenere risultati concreti in termini di affidabilità e professionalità.

Attraverso i nostri corsi di public speaking, imparerete a saper gestire quelli che sono i problemi più comuni di chi deve rapportarsi ad un pubblico:



– timidezza

– ansia

– tensione



Saper far presa sulla gente e trasmettere l’idea di una figura leader e sicura è l’ingrediente fondamentale per acquisire credibilità ed efficacia nei propri interventi in pubblico.

Per questo motivo i nostri corsi di public speaking sono sempre realizzati “su misura” in relazione alle necessità ed esigenze ultime di ogni professionista o azienda; questo perché ogni realtà si confronta sempre con un pubblico diverso, con esigenze diverse e per il quale è necessario essere preparati attraverso un metodo specifico.



Verranno approfonditi i seguenti temi:



– Il riscaldamento prima di entrare in scena;

– Presenza scenica: imparare a gestire il corpo e lo spazio e il tempo;

– Cosa fare, ma soprattutto cosa non fare quando si è sul palco;

– Meccanismi base di improvvisazione per gestire gli imprevisti;

– Gli oggetti di scena: come utilizzarli se necessario;

– Quarta parete: cos’è e come si “rompe”;

– Esercizi per migliorare la pronuncia;

– Fondamenti base di dizione;

– Esercizi pratici sul palco.



L’ultimo giorno di corso (giovedì 28 luglio alle ore 21) sarà prevista una restituzione performativa in cui i partecipanti del corso presenteranno e leggeranno alcuni brani davanti ad un pubblico.



DOCENTE E REGISTA

Sebastiano Boschiero

(leggi il curriculum artistico)



LUOGO

Sede Streben Teatro

Lab-Oratorio Santa Maria del Rovere

Viale Brigata Treviso, 16 – Treviso



GIORNO E ORARIO

I giovedì sera dalle ore 21 alle ore 23



DURATA DEL CORSO DI TEATRO

6 incontri da 2 ore ciascuno

Primo incontro giovedì 23 giugno 2022

Ultimo incontro giovedì 28 luglio 2022



CONTRIBUTO

€ 235 a persona

(+ 15 € di tesseramento alla FITA)



ULTERIORI INFORMAZIONI

Numeri di riferimento per info e prenotazioni:



info@strebenteatro.it