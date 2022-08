🐉Corso di qi gong🐉

? Vuoi scoprire una antica ginnastica medica cinese?

? Cerchi una pratica per recuperare equilibrio ed armonia?

? Vuoi apprendere tecniche facili ma molto potenti?

??PROVA IL QIGONG! ??

?? Per esercitare il respiro, il rilassamento e la focalizzazione mentale.

?? Per la flessibilità e la salute delle articolazioni.

?? Per il riallineamento posturale e il mantenimento di una buona forma fisica.

Può essere praticata a qualunque età e senza preparazione specifica!

-----------------------

?GIORNI ED ORARI

Tutti i giovedì dalle 20.30 alle 21.30, dal 22 settembre, per 14 lezioni.

?LUOGO

Barchessa di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

? INSEGNANTE

Salvatore A. Messina pratica discipline orientali dal 1980 e insegna Qigong e Tai Chi Chuan da oltre 30 anni, è cintura nera di Aikido e operatore di massaggio cinese www.tuinatreviso.it

?COSTI

il costo totale del corso è di € 140, la prima lezione di prova è libera.

Per i non soci è obbligatoria la tessera dell’Associazione 2022 del costo di € 10.

??

Il corso si attiverà esclusivamente al raggiungimento di un numero di 10 iscritti.

??CONTATTACI OGGI STESSO, ti risponderemo il prima possibile.



Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com