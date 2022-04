Corso di Qi Gong

? Vuoi scoprire una antica ginnastica medica cinese?

? Cerchi una pratica per recuperare equilibrio ed armonia?

? Vuoi apprendere tecniche facili ma molto potenti?

??PROVA IL QIGONG! ??

?? Per esercitare il respiro, il rilassamento e la focalizzazione mentale.

?? Per la flessibilità e la salute delle articolazioni.

?? Per il riallineamento posturale e il mantenimento di una buona forma fisica.

Può essere praticata a qualunque età e senza preparazione specifica!

-----------------------

?GIORNI ED ORARI

Tutti i giovedì dalle 20.30 alle 21.30, dal 5 maggio, per 13 lezioni.

?LUOGO

Barchessa di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

? INSEGNANTE

Salvatore A. Messina pratica discipline orientali da oltre 40 anni, ha la qualifica di insegnante di Qigong e Tai Chi Chuan UISP-CONI, è cintura nera di Aikido ed operatore esperto di Medicina Tradizionale Cinese.

?COSTI

il costo totale del corso è di € 130, la prima lezione di prova è libera.

È obbligatoria la quota associativa di iscrizione di € 10 che sarà valida fino al 31 dicembre 2022.

SCONTO 10 € per chi si iscrive entro il 26 aprile.

??

Il corso si attiverà esclusivamente al raggiungimento di un numero di 10 iscritti.

??CONTATTACI OGGI STESSO, ti risponderemo il prima possibile.



Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com