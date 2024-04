Comincialo dall' A B C - Corso di ricamo

Prezzo non disponibile

Un primo approccio al ricamo, per bimbe e bimbi dai 6 anni, imparando a sviluppare la creatività. Vedere i propri progetti prendere forma può aumentare l'autostima del bambino e fornire una sensazione di gratificazione per il lavoro manuale eseguito.

Ecco alcune abilità che i bambini potranno acquisire durante il corso:

-impareranno a trasferire il disegno su tessuto;

-saranno forniti i fondamenti per maneggiare ago e filo, seguendo un percorso predefinito;

-l'attenzione ai dettagli , un approccio alla pazienza, la coordinazione mano-occhio, aiuteranno i bambini a sviluppare queste abilità cognitive.



Ciclo di 3 incontri : 16, 23 e 30 maggio.