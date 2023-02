Corso di Super Brain Yoga

SuperBrain Yoga® è la soluzione adatta a tutte le età per rinforzare e sviluppare il cervello e i nervi, per aumentare la memoria, la concentrazione e tutte le qualità che si possiedono, per sviluppare il benessere personale e l’efficienza in generale ed è molto utile in caso di deficit dell’attenzione.

È SUPER SEMPLICE e bastano pochi minuti al giorno!

Questo corso è un valido aiuto nella vita frenetica di ogni giorno:

- Per energizzare il cervello e il sistema nervoso;

- Per aumentare la concentrazione e la memoria;

- Per potenziare lo studio;

- Per ridurre lo stress;

- Per evitare l'invecchiamento della mente.

Nel corso verrà insegnata la tecnica di Superbrain Yoga® fondata dal Master Choa Kok Sui

sulla base delle conoscenze derivanti dai grandi Rishi indiani e dai principi dell'auricolo terapia.

La tecnica di Superbrain Yoga attiva i centri energetici superiori ed energizza il cervello e il sistema nervoso.

La tecnica di Superbrain Yoga insegnata vi consentirà di:

- aumentare le facoltà intellettive

- migliorare e aumentare le capacità di concentrazione ed attenzione

- migliorare e aumentare la capacità di ricordare e memorizzare

- migliorare e aumentare la capacità nella risoluzione dei problemi

- equilibrare gli stati emotivi e ridurre paure, ansia e stress.

Nel Corso si alterneranno momenti teorici ad esercizi pratici.

E' possibile utilizzarlo anche per migliorare le condizioni di pazienti affetti da disturbi psicologici e/o da malattie del cervello e del sistema nervoso.

Utile anche ai bambini per focalizzarsi meglio nello studio, per migliorare gli stati emozionali,

ricordare e memorizzare di più.

Utile anche agli anziani per mantenere attivo ed energizzato il cervello e tutte le sue funzioni.

Per informazioni e prezzi rivolgersi a: Lauretta Bordignon - cell. 3473653948 e-mail: lauraph@libero.it

web: www.phtreviso.org

Istruttore autorizzato: Lauretta Bordignon

25 Febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 - euro 65,00

Ass. Shakti Pranic Healing - Treviso - Via Le Canevare , 50



N.B. consulta alcune ricerche scientifiche: https://www.pranichealingontario.ca/SUPERBRAIN.pdf