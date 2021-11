Corso di teatro per adulti - Qrte della recitazione (prova gratuita)

“ARTE DELLA RECITAZIONE” è un corso di teatro di primo livello rivolto agli adulti che desiderano imparare o affinare le proprie conoscenze e capacità interpretative.

Attraverso esercizi mirati, singoli o di gruppo, sarà possibile percorrere la strada che ogni attore compie al fine poi di giungere sul palcoscenico.

Saranno approfonditi e sviluppati i temi di uso del corpo, uso della voce e conoscenza del ritmo di scena utilizzati sia nella commedia che nel dramma.

Il corso di teatro vedrà inoltre la preparazione di uno spettacolo teatrale vero e proprio con conseguente saggio finale.



Saranno approfonditi i seguenti temi:



– Il riscaldamento dell’attore;

– Presenza scenica: imparare a gestire lo spazio e diventare un tutt’uno con il resto dell’ambiente scenico;

– Meccanismi di improvvisazione (con particolare accento sull’uso del corpo e dell’espressività);

– Gli oggetti di scena: come utilizzarli e come non diventarne schiavi;

– Maschera neutra: che cos’è, a cosa serve e come si usa;

– Quarta parete: cos’è e come si “rompe”;

– Esercizi pratici in scena;



A CHI E’ RIVOLTO

Il corso di teatro è rivolto a tutte le persone sopra i 18 anni che desiderano mettersi in gioco e scoprire qualcosa in più di loro stessi.

“Recitare non è essere emotivo. È essere capaci di trasmettere un’emozione”



PRENOTA IL TUO POSTO

Se desideri partecipare al corso di teatro “ARTE DELLA RECITAZIONE”, scrivi a info@strebenteatro.it oppure contatta il numero 392 1953869



GIORNO E ORARIO

I venerdì sera dalle 21 alle 23



DURATA DEL CORSO DI TEATRO

19 incontri da 2 ore ciascuno

Primo incontro venerdì 14 gennaio 2022 (ore 21)

Ultimo incontro venerdì 03 giugno 2022 (ore 21)

(Sono esclusi i seguenti giorni: 18/03/22 e 15/04/22)



SPETTACOLO FINALE

Sabato 11 giugno 2022

Ore 21

Luogo da definire



CONTRIBUTO

€ 435 a persona

(+ 15 € di tesseramento alla Federazione Italiana Teatro Amatoriale).



PRESENTAZIONE E PROVA GRATUITA

Giovedì 16 dicembre

Dalle ore 21 alle ore 23



Presso: Sede Streben Teatro

Santa Maria del Rovere

Via Brigata Treviso, 16 – Treviso



Informiamo inoltre che per la partecipazione al corso di formazione “ARTE DELLA RECITAZIONE” è necessario il greenpass o tampone con esito negativo entro le 48 ore.



Nel rispetto della sicurezza Covid19, gli ingressi in sede e i posti a sedere saranno limitati; per questo motivo invitiamo coloro che fossero interessati a partecipare all’evento di prenotarsi scrivendo a info@strebenteatro.it o al numero 392 1953869