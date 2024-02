L’Associazione Kuidaore con il patrocinio della Città di Treviso, organizza il primo CORSO di TEATRO MOTIVAZIONALE presso il Salone Polifunzionale della Cooperativa Solidarietà a Treviso.

Per INFO e PRENOTAZIONI 379.2586223 (Anche WhatsApp)



Kuidaore propone un percorso di 4 mesi aperto a tutti coloro che vogliono (ri)trovare la fiducia nel proprio Valore e portarla nella Vita quotidiana.



PRESENTAZIONE DEL CORSO E PROVA GRATUITA

Martedì 20 febbraio 2024, dalle 20.30 alle 22.30 presso il Salone Polifunzionale della Cooperativa Solidarietà - Via Fossaggera, 4/d - Santa Bona - Treviso

La partecipazione alla presentazione è assolutamente NON vincolante!



A CHI È RIVOLTO

• A chi non ha mai fatto teatro e vuole provare con un metodo di “spinta gentile”

• A chi ha già esperienze teatrali e cerca tecniche ed approcci diversi

• A chi vuole un percorso pratico per migliorare la conoscenza di Sé attraverso il Teatro

• A chi sente di voler (ri)prendere il proprio spazio nel Mondo

• E anche a Te se ti senti chiamato



OBIETTIVI

• (Ri)trovare orgoglio e fiducia in sé stessi attraverso il lavoro Mente-Corpo

• Praticare l’ascolto del proprio sé e dei propri Personaggi Interiori

• Sperimentare nuovi modi di connessione e comunicazione con gli altri

• Prendere consapevolezza dei propri automatismi

• Lasciar fluire la propria Creatività

• Calcare con piacere il palco del Teatro e della Vita quotidiana



TEMATICHE

• Presenza: consapevolezza del nostro Corpo e dei nostri Pensieri

• Espressione di Sé nel vicino e nel lontano

• Osservazione e sospensione del Giudizio

• Immaginazione e interpretazione

• Senso di identità: Io e i miei Personaggi

• Allenare il muscolo dell’Immaginazione e della Creazione

• Energia delle Emozioni: se è libera, crea; se è bloccata, distrugge



TECNICHE

• Training di movimento, gesto, espressione

• Uso dei 5 sensi per costruire personaggi e scene

• Visualizzazione creativa

• Metodi diversi per attivare la memoria

• Le “spinte gentili”

• Allenare Presenza, attenzione, ascolto

• Giochi di ritmo e velocità

• Divertirsi con la Voce



DOCENTE

Roberta Omiciuolo



LUOGO

Salone Polifunzionale della Cooperativa Solidarietà

Via Fossaggera, 4/d - Santa Bona - Treviso



GIORNO E ORARIO

I martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30



DURATA DEL CORSO

16 incontri da 2 ore ciascuno

Primo incontro martedì 27 febbraio 2024

Ultimo incontro martedì 11 giugno 2024



CONTRIBUTO

€ 55 mensili (ogni 4 lezioni)

Compresa la copertura assicurativa



