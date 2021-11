Corso di teatro per ragazzi - Attori di nasce (prova gratuita)

Il teatro rappresenta una delle forme d’arte collettiva per eccellenza. Fare teatro significa anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante: lo spettacolo. Attraverso le attività cerchiamo di stimolare i ragazzi ad impegnarsi, a dare il meglio di sé responsabilizzandosi nel lavoro con gli altri. Significa avere una vasta gamma di possibilità per esprimere creativamente il proprio mondo emozionale agendo in uno spazio protetto in cui l’errore viene semplicemente accolto e non censurato anche laddove si manifestino problemi relazionali.

Per queste ragioni l’attività teatrale può rispondere efficacemente ai bisogni dei ragazzi che diventano così protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto condiviso che ha tra i suoi obiettivi l’accrescimento dell’autonomia, mantenendo alta la motivazione e stimolando la ricerca e l’apprendimento. Le attività mirano alla costruzione di un evento teatrale, che metta in gioco globalmente la sensibilità, l’affettività e il linguaggio del corpo, la spinta a lavorare insieme usando tutte le proprie risorse, capacità e competenze. Il corso viene rivolto ai ragazzi dai 12 ai 17 anni.



OBIETTIVI

Offrire ai ragazzi, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in gioco”.

Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica e parola.

Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro.



Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione.

Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai ragazzi con qualche difficoltà.

Ampliare gli orizzonti culturali dei ragazzi, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche.

Allestire un saggio spettacolo finale.



GIORNO E ORARIO

I lunedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:00



DURATA DEL CORSO DI TEATRO

16 incontri da 90 minuti ciascuno

Primo incontro lunedì 10 gennaio 2022 (ore 16:30)

Ultimo incontro lunedì 09 maggio 2022 (ore 16:30)

(Sono esclusi i seguenti giorni: 18/04/22 e 25/04/22)



SPETTACOLO FINALE

Domenica 15 maggio 2022

Ore 16:30

(Luogo da definire)



CONTRIBUTO

€ 345 a persona

(+ 5 € di tesseramento alla FITA).



PRESENTAZIONE E PROVA GRATUITA

Martedì 14 dicembre

Dalle ore 19 alle ore 20



Presso: Sede Streben Teatro

Santa Maria del Rovere

Via Brigata Treviso, 16 – Treviso



PRENOTA IL TUO POSTO

Se desideri partecipare al corso di teatro “ATTORI… SI NASCE!”, scrivi a info@strebenteatro.it oppure contatta il numero 392 1953869



Informiamo inoltre che per i maggiori di anni 12 che desiderano partecipare al corso di teatro “ATTORI… SI NASCE!” è necessario il greenpass o tampone con esito negativo entro le 48 ore .



Nel rispetto della sicurezza Covid19, gli ingressi in sede e i posti a sedere saranno limitati; per questo motivo invitiamo coloro che fossero interessati a partecipare all’evento di prenotarsi scrivendo a info@strebenteatro.it o al numero 392 1953869