Corso "The Christams BBQ Weber Edition"

Un grill master certificato da Weber ti guiderà passo dopo passo in 3 ore di corso per scoprire il mondo del barbecue e stupire amici e familiari con ricette appositamente pensate pe il tuo Natale. Lascia che il grill master ti ispiri mentre tu migliori le tue abilità al barbecue. Scopri gli ultimi trucchi e i consigli dell‘esperto mentre ti godi i piatti alla griglia appena sfornati. Il corso sarà caratterizzato da una parte teorica introduttiva relativa alla sicurezza alimentare, la teoria delle cotture dirette e indirette, il setup dei dispositivi, l’accensione e la pulizia del BBQ. Durante le 3 ore di corso verranno preparate le seguenti ricette:

Fantasia di Grissini

Salmone affumicato al legno di Cedro

Cotechino affumicato con Lenticchie stufate

Cappone Ripieno

Panettone grigliato con salsa di Cioccolato piccante

CORSO A NUMERO CHIUSO

Il corso avrà luogo presso il nostro Garden Store nella nostra area esterna attrezzata e in conformità a tutte le disposizioni vigenti per contrastare il contagio da Covid-19 e verrà svolto solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. In caso di mancato raggiungimento il corso verrà annullato e l’importo versato per l’iscrizione sarà restituito.

Nel caso in cui l’iscritto non possa più partecipare accettiamo la cancellazione ed il contestuale rimborso almeno 15 giorni prima della data del corso, purché le iscrizioni non siano già state chiuse per esaurimento dei posti disponibili. Oltre tale data o in caso di chiusura anticipata delle iscrizioni non sarà più possibile rimborsare la quota di iscrizione.

Età minima richiesta per partecipare: 16 anni