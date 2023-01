CORSO DI WINE EXPERIENCE: Avvicinamento al Vino

MERCOLEDÌ 01-08-15-22 FEBBRAIO 2022 dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211

——

PARKING Officina del Vino in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso

——

I MERCOLEDÌ di FEBBRAIO diventano occasione per avvicinarsi al mondo del vino!

Un corso degustazione che vi farà scoprire tutti i segreti del vino, dalla campagna alla vinificazione fino all'abbinamento cibo-vino. Il corso si struttura in 4 lezioni, 4 serate diverse, ognuna con un proprio tema e molte curiosità da scoprire. Adatto a tutti sia a chi vuole avvicinarsi al mondo del vino sia a chi vuole arricchire e approfondire le conoscenze di questo mondo meraviglioso.

Le quattro lezioni saranno guidate da Sabrina Rodelli, sommelier FISAR e export manager della Cantina, e da Luca Zamai, enologo della Cantina.

In ogni lezione, degusteremo quattro vini differenti certificati biologici accompagnati da abbinamenti culinari pensati dal nostro chef Giacomo.

——

E’ richiesta gentile adesione al corso intero ENTRO IL 30 GENNAIO 2023

Il corso verrà garantito al raggiungimento di un minimo di persone.

Il corso è a NUMERO CHIUSO per massimo 25 persone

I vini in degustazione, italiani ed esteri, sono tutti certificati BIOLOGICI.

——

Il corso può diventare anche un’ottima IDEA REGALO: scegli quante lezioni regalare e noi ti consegneremo un coupon personalizzato da dedicare a chi vuoi!

Per info:

——

PROGRAMMA EVENTO

1° LEZIONE | MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO 2023 dalle 20.00 | STAPPA!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino bianco: i vari metodi di vinificazione.

Degustazione di 4 vini bianchi.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: Tutti i segreti per una perfetta mescita del vino.

ADESIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2023

2° LEZIONE | MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO 2023 dalle 20.00 | ESPLORA!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino Spumante: i vari metodi di spumantizzazione.

Degustazione di 4 vini spumanti.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: I difetti olfattivi del vino.

ADESIONI ENTRO IL 06 FEBBRAIO 2023

3°LEZIONE | MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023 dalle 20.00 | SCOPRI!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino rosso.

Degustazione di 4 vini rossi.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: Conservare e degustare un vino d’annata.

ADESIONI ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2023

4°LEZIONE | MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO dalle 20.00 | MEDITA!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino da meditazione: dai barricati ai passiti.

Visita guidata alla cantina e agli ambienti di cantina e barricaia.

Degustazione di 4 vini da meditazione.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: Il packaging del vino, dal tappo all’etichetta.

ADESIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2023

——

WINE EXPERIENCE

Durante il corso sarete guidati da Sabrina Rodelli, sommelier FISAR e responsabile commerciale della Cantina, e Luca Zamai, enologo della Cantina. Vi faranno scoprire il complesso processo di trasformazione dell’uva in vino svelandovi tutti gli aneddoti del mestiere.

In ogni lezione svilupperemo un tema specifico: dalla vinificazione dei vini bianchi e rossi, analizzeremo i diversi metodi di vinificazione dei vini Spumanti per concludere il corso con i vini da meditazione.

Approfondiremo come servire correttamente le diverse tipologie di vini (dalla stappatura, alla temperatura di servizio, alla loro conservazione).

Durante il corso vi faremo immergere nel mondo del vino attraverso anche una visita guidata alla Cantina.

——

FOOD EXPERIENCE

Durante il corso assaggeremo più di 20 vini tra loro totalmente diversi, accompagnati da abbinamenti culinari frutto di un perfetto gioco di squadra tra il nostro chef Giacomo e Sabrina e Luca, relatori del corso.

——

INFO EVENTO

COSTO CORSO INTERO: 150.00 €

COSTO SINGOLA LEZIONE: 50.00 €

METODO DI PAGAMENTO: PAGAMENTO ANTICIPATO per iscrizione presso il nostro Punto Vendita di Villorba in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

oppure tramite BONIFICO BANCARIO per info: experience@lacantinapizzolato.com

Il prezzo include:

- Degustazione dei vini proposti

- Abbinamenti culinari

- Materiale didattico

- Piccolo kit del sommelier

Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – ingresso adiacente la Cantina, separato, da vigneti, con accesso da Via Cal di Treviso



