Corso di wine experience da Cantina Pizzolato

Degustazioni vini, food pairing e abbinamenti al cibo e moltissime curiosità sul mondo del vino, nei mercoledì di gennaio e febbraio nella nostra nuova OFFICINA DEL VINO!



IL CORSO E’ UN’OTTIMA IDEA REGALO: noi ti consegneremo il coupon con la tua dedica da donare a chi vuoi!



ADESIONI ENTRO IL 17 GENNAIO 2022.



E’ ritornato il nostro corso di wine experience. Questa sarà la SETTIMA EDIZIONE del corso che tratterà di vino e cultura del vino!

Il corso si svilupperà in 4 lezioni in 4 serate diverse, con un proprio tema e molte curiosità da scoprire. Queste lezioni sono adatte a tutti, sia a chi vuole avvicinarsi al mondo del vino sia a chi vuole arricchire e approfondire le conoscenze di questo mondo meraviglioso. Impareremo a capire qual è il vino che ci piace, giocheremo con i profumi e i sentori e vivremo la cantina come non l’avete mai vista prima!



1° LEZIONE | MERCOLEDI 19 GENNAIO ’22 dalle 20.00 | STAPPA!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino bianco: i vari metodi di vinificazione.

Degustazione di 4 vini bianchi.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: Tutti i segreti per una perfetta mescita del vino.



2° LEZIONE | MERCOLEDI 26 GENNAIO ’22 dalle 20.00 | ESPLORA!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino Spumante: i vari metodi di spumantizzazione.

Degustazione di 4 vini spumanti.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: I difetti olfattivi del vino.



3°LEZIONE | MERCOLEDI 2 FEBBRAIO dalle 20.00 | SCOPRI!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino rosso.

Degustazione di 4 vini rossi.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: Conservare e degustare un vino d’annata.



4°LEZIONE | MERCOLEDI 9 FEBBRAIO dalle 20.00 | MEDITA!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino da meditazione: dai barricati ai passiti.

Visita guidata alla cantina e agli ambienti di cantina e barricaia.

Degustazione di 4 vini da meditazione.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: Il packaging del vino, dal tappo all’etichetta.

VINI IN DEGUSTAZIONE ITALIANI E ESTERI CON CERTIFICAZIONE BIOLOGICA.

COSTO e ISCRIZIONI

Possibilità di acquistare le serate singolarmente e/o di regalare il corso con un coupon personalizzato dal nostro staff:

COSTO A SERATA: 50,00 €

COSTO INTERO CORSO: 150,00 €

compresi i materiali didattici, i vini in degustazione e gli abbinamenti. Numero massimo: 25 partecipanti.



INFO: OBBLIGATORIO ACCESSO CON GREEN PASS welcome@agricolapizzolato.com oppure 0422928166