Corso di yoga a Crocetta del Montello

Tra gli alberi secolari di Villa Pontello, per ritrovare in noi stessi e attraverso le risorse proprie dell'essere umano, un senso di equilibrio e stabilità interiori.

?Per la tua iscrizione contatta il numero:

----

Michael solo tramite WhatsApp 3426723680

Prima lezione gratuita!

-----------------------

Lo yoga è una pratica psicofisica che promuove il benessere integrale della persona. Guidati dall'insegnante Laura Melchiori hai la possibilità di praticare ed apprendere lo yoga attraverso un percorso adeguato alle tue risorse e a alle potenzialità del gruppo.

Le referenze dell'insegnante: >>> https://lauramelchiori.it/io/

Cosa portare: Abbigliamento comodo, tappetino yoga/fitness, plaid

?GIORNI ED ORARI

Ogni Venerdi dalle 18:45 alle 21:15 a partire dal 13 maggio

?LUOGO

Le lezioni si terranno presso Villa Pontello.

Indirizzo: Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

?COSTI

il costo totale degli incontri è di 140€, il tesseramento è escluso.

il costo del tesseramento è di 10€ e sarà valido per l'anno corrente.

??

Il corso si attiverà esclusivamente con un numero di iscritti pari o superiore ad 10.

per confermare la vostra presenza è fondamentale contattarci e darci la vostra conferma

??ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.

What's app: ----Michael ? +39 3426723 680



sito: https://associazioneculturaleanima.it/yoga-al-parco