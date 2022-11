"La corte di San Martino" in Colonia Agricola

Dalle 9 al tramonto per riscoprire i significati del dono e dei prodotti della terra.



La festa di San Martino, ricorrenza agricola sempre molto sentita nella Colonia Agricola di Alternativa Ambiente cooperativa sociale di Vascon di Carbonera, anche quest’anno sarà celebrata in forma più contenuta del consueto. Sabato 12 novembre, dalle 9 al tramonto, proporrà un programma ricco di momenti significativi per tutta la giornata, per aspettare insieme stagioni più favorevoli a replicare le grandi feste di San Martino del passato. Si inizierà con passeggiate mattutine con guida naturalistica (dalle ore 9) e laboratori creativi per bambini dai 5 anni.



Alle 14, spettacolo ginnico nella natura con C.S. Artistic Gym di Carbonera e alle 15 grande castagnata promossa dai volontari del progetto permanente Possibili Alternative, sulle note dell’organetto di Eros Viel. Alle 15,30, passeggiate con gli asini (solo su prenotazione 388.8986305) e alle 17,30 “1927”, con parole e musica per raccontare in modo inedito la storia della Colonia Agricola.



Inoltre, per tutto il giorno, degustazioni e prodotti stagionali, snack ai sapori d’un tempo e proposte dolci sfornate dalla pasticceria artigianale, ma anche mostra del libro usato e dei manufatti realizzati nella Casa Circondariale di Treviso grazie ai progetti di formazione al lavoro di Alternativa Ambiente.



Per una migliore organizzazione e per la sicurezza di tutti è gradita la prenotazione per le diverse attività.



Informazioni e prenotazioni: 0422 350401 oppure 346 4184053 (anche WhatsApp)