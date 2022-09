Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è l'ora del Tiramisù Day e dello street food

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso il momento più atteso è quello del Tiramisù Day dedicato al dolce al cucchiaio più famoso al mondo. Si susseguiranno momenti dedicati alla cultura e alla storia, all’enogastronomia, all’educazione al gusto, alla valorizzazione del territorio e alla solidarietà. Torneranno poi a sfidarsi gli amatori appassionati nel consueto “Tiramisù Challenge di Treviso” con una importante novità: i quattro finalisti accederanno alla fase di selezione finale del venerdì della Tiramisù World Cup. Non mancheranno attività per i bambini, che potranno giocare a fare i pasticceri nei meravigliosi laboratori realizzati grazie alla presenza delle Lady Chef e nuovo è anche il format della gara dei professionisti. Sempre in piazza c'è poi anche il 4passi Festival alla sua 16^ edizione, ovvero uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale nel panorama dell’economia sostenibile e solidale. Il tutto con incontri, convegni, spettacoli, percorsi guidati, momenti di confronto e condivisione, degustazioni e laboratori per i più piccoli. Seguite poi il "Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città", unanimemente considerato uno dei più importanti al mondo e giunto alla 20° edizione, ed il "Festival Organistico Internazionale Città di Treviso e della Marca trevigiana" con la sua 34^ edizione. Senza dimenticare la prima edizione del Festival della Cultura Sportiva Femminile con appuntamenti che hanno l’obiettivo di indagare il rapporto donne-sport e la sua storia.

- A Susegana occhio sia a Collalto Wine Festival per la festa di fine vendemmia, con food truck, musica e area giochi per i più piccoli, che a Cantina Aperta in vendemmia da Col Sandago che ha in programma diverse degustazioni guidate. Città che propone anche Libri in Cantina, la mostra della piccola e media editoria.

- A Spresiano torna la Sagra S. Rosario con la tradizionale fiera mercato, lo stand gastronomico, la rassegna di canti popolari, il luna park, la pesca di beneficenza e lo spettacolo di fuochi d'artificio.

- A Vedelago prestate attenzione alla Sagra Madonna del Rosario che propone il luna park, lo stand gastronomico, l'angolo dei vini e la degustazione di folpi, questo oltre a tanta musica e balli.

- A Cappella Maggiore segnatevi in calendario la Sagra del Rosario con tanto di giostre, musica (con il live degli Stereo), castagne, uno spiedo in piazza e persino la Passeggiata dei nonni.

- Ad Istrana torna 45^ Festa dell'Agricoltura che propone anche il 12° Concorso di formaggi di fattoria, 9° Concorso yogurt di fattoria, 1° Concorso formaggi di latte di capra e 1° Concorso formaggi PPL. Ci saranno poi uno stand gastronomico, convegni, degustazioni guidate, una rassegna di cavalli, una esibizione cinofila, una fiera mercato e tanta musica.

- A Vedelago c'è la Sagra della Madonna del Rosario con luna park, stand enogastronomico, degustazione di folpi, musica, balli e persino una gara di bocce su sabbia.

- A Vittorio Veneto è il momento del Dan Day Park, in precedenza rinviato per maltempo, con tanto di stand gastronomico, dj set, attività ludiche e animazione teatrale. Non mancate però anche a International Street Food 2022, il più grande evento itinerante di alta cucina che porta con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale.

- A Oderzo c'è poi Oderzo Food Fest 2022 con incontri, eventi e tre aree riservate al commercio alimentare e alla ristorazione: si tratta del mercato "Miaidea" in Piazza Grande, dei birrifici ed attrazioni in Piazza Carducci e della festa siciliana "A Vucciria" al Parco Salacè.

- A Badoere, alla Rotonda, torna poi il tradizionale appuntamento con il Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

- A Conegliano tornano poi gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia saranno presenti con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda.

- Infine, per gli amanti dello sport, proponiamo il 1° Memorial "Adelina Corbanese" - Il tocco di Ade che si terrà in Ghirada per ricordare la 55enne ex Red Panthers scomparsa nell'ottobre 2021, location che terrà a battesimo anche la sfida tra la Nazionale Trapiantati e Dializzati e i giovani della Benetton Basket Solid World. A Mogliano Veneto, invece, è l'ora del Top 10 di rugby con la 1^ giornata di campionato tra Petrarca Rugby e Mogliano Rugby.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- A Cà Zenobio di Treviso non perdetevi la Giornata Europea delle Fondazioni e la 21^ edizione di “Invito a Palazzo”, così come l'escursione storica "Treviso e la Serenissima" e la quarta edizione di "Passeggiamo Treviso" per la Fondazione Telethon.

- A Portofuffolè non mancherà una visita guidata ad uno dei borghi più belli d'Italia.

- Per la musica, a Castello di Godego va in scena il concerto "L'Italia un giardino di musiche" per la Giornata Ecologica, mentre Treviso offre il concerto multimediale "Laudate et Servite" con brani di Branduardi, Bungaro, Balduzzi e altri che si alterneranno a racconti e memorie ripercorrendo la vita e le opere di Francesco d’Assisi, mentre la chiesa sarà “invasa” da immagini e giochi di luce. Capoluogo che ha in programma anche il concerto inaugurale della rassegna "Baroque Experience", il Festival Internazionale di Musica Antica.

- Ad Asolo, poi, torna il consueto appuntamento con i "matinée" con all'opera "Le Corde del Mondo”, quartetto di giovani musicisti provenienti da diverse parti del mondo. Città che propone anche la visita guidata alla mostra "Canova/Zonta".

- Per il teatro a Villa Guidini di Zero Branco c'è "Sartor par femene", commedia dialettale da G. Feydeau, mentre a Treviso occhio allo spettacolo benefico "THINK! - Bambini vittime della guerra in Ucraina... e non solo" al Teatro Comunale.

- Per i salutisti e lettori a Castelbrando di Cison di Valmarino c'è invece “Giù le mani dalla cura”, presentazione dell'ultimo libro del dott. Zora. Un testo che racconta la complessa vicenda professionale ed esistenziale di un medico oncologo e della sua eccezionale scoperta: un farmaco immunomodulante biologico, particolarmente efficace nel contrastare gli effetti dannosi della chemioterapia e radioterapia.

- A Gaiarine c'è poi l'incontro "I suoni dell'artigiano" con Francesca Gallo (folk singer, musicista, etnomusicologa, storica e artigiana).

- A Valdobbiadene appuntamento con la tavola rotonda "Forme evocative e innovazione turistica. Per una nuova progettualità nell’area Unesco".

- In conclusione, a Oderzo non perdetevi il "Workshop di fumetti" aperto ai ragazzi dai 7 ai 12 anni.

MOSTRE

- A Treviso gli appuntamenti sono con "Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni" al Museo Salce e, al Museo di Santa Caterina, la rassegna "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021).

- A Villorba "Miti di celluloide" di Giò Stefan in cui l'artista esprime attraverso i suoi dipinti la passione per il cinema d'autore americano, da quello classico al più moderno.

- A Montebelluna la mostra “Ecorete Sostenibile” by Ricrearti per un'esposizione di tanti progetti di economia circolare, "1872. La città nuova" quale mostra diffusa sulla nascita della Montebelluna contemporanea e l'esposizione "La bellezza salverà il paesaggio? Esplorazioni fotografiche sul nord est italiano".

- A Vedelago "Storie di corpi e di colori", mostra immagini di bodyart e accessori.

- A Valdobbiadene la mostra fotografica “A disegnar le vigne. Le Colture un racconto per immagini”, una testimonianza per immagini volta a rendere omaggio al territorio attraverso una serie di iconici scatti nati dalla libera interpretazione del noto fotografo marchigiano Lorenzo Cicconi Massi.

- A San Biagio di Callalta la mostra “Emozioni in armonia”: 52 scatti in bianco nero, 5 fotografi e i musicisti di una banda.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, chiudiamo invece con la mostra "anniduemila" di Mario Raciti.