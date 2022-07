Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ultimi giorni per Suoni di Marca e Restival

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Il momento più atteso del fine settimana è con il festival musicale di Suoni di Marca (che si avvia ormai verso la conclusione) che, oltre al Percorso del Gusto ed una Mostra-Mercato lungo tutto tutto al Bastione San Marco, sabato chiuderà i battenti con la musica dei Bengala Fire e Sir Oliver Skardy. Sempre a Treviso poi, ma questa volta a Monigo, va in scena la Sagra di Sant'Anna che si presenta con un fornito stand gastronomico oltre a tanta musica (con l'Orchestra Lady D. Band e l'Orchestra I Romantici) e balli.

- A Casale sul Sile è invece il momento dell'atteso Restival 2022 con gli ultimi giorni di musica live, artisti di strada, espositori e proposte food di ogni tipo nella “Piazza del Gusto”, ma ci sarà anche la possibilità di scoprire nella “Via Mercato e Mestieri” gli stand espositivi degli artigiani locali, decine di creativi all’opera tra specialità e curiosità.

- A Santa Lucia di Piave torna la Sagra Madonna del Ramoncello con trattori, musica e tanto bon cibo.

- A Godega di Sant'Urbano il 1° Festival delle birre artigianali dove sarà possibile gustare degli ottimi panini, arrosticini, pommes frites alla belga e molto altro, anche per i più piccoli.

- A Vallonto di Fontanelle termina la "54^ Mostra del Vino" con un fornitissimo stand gastronomico, molti vini oltre a tanta musica e balli.

- A Zero Branco spazio 48^ Sagra Paesana a Sant'Alberto, con stand gastronomico, musica, balli, pesca di beneficenza e Luna Park.

- A Signoressa di Trevignano torna poi la tradizionale Festa Alpina d'Agosto. Anche qui presente uno stand gastronomico senza eguali.

- A Moriago della Battaglia c'è poi la 36^ Festa della patata con stand gastronomico, musica ed esposizione delle patate del Quertier del Piave.

. A Falzè di Sernaglia della Battaglia (al Parco Al Pedrè), infine, non si può mancare alla Fiera dei osei che allieterà gli ospiti con tanto cibo, comprese la trippa e la selvaggina.

MUSICA, TEATRO E CINEMA

- A Caerano San Marco sul palco c'è un doppio live musicale alla Birreria Zuita con gli Hell Theater e i Kross of Khaoss.

- All'Arena Aurora di Treviso torna il cinema drive-in che domenica propone la pellicola “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo”. Capoluogo che propone anche Incontriamoci al Museo "Case Piavone" - 33° Rassegna del Folcore...Riscoprendo le Tradizioni con lo spettacolo "La presidentessa", commedia leggera e brillante.

- A Vittorio Veneto c'è il Festival delle 9 Arti - III Edizione con gli spettacoli “Osteria Shakespeare” e “Stupida show” con Beatrice Schiros per Carrozzeria Orfeo per la prima volta al Piccolo Teatro Dante.

- A Treviso, invece, al Parco degli Alberi Parlanti c'è la rassegna Un posto all'ombra con Gli Alcuni che portano sul palco il "Mini Cuccioli Show".

- A Possagno, o meglio sul Monte Palon, lo spettacolo “Il nome ideale – La guerra non ha mai un nome solo”.

- Infine, a Preganziol è il momento conclusivo per la rassegna estiva di teatro "Torototela Torototà" che porta in scena l'attesissimo e simpaticissmo Circo Patuf con la loro ultima nuova produzione "SOÑAMBULA" per far sognare grandi e piccini all’ombra dello chapiteau.

MOSTRE ED ESCURSIONI

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico. Agli Spazi Bonben di via Cornarotta spazio invece a "Natur park Schöneberger Südgelände e la natura urbana berlinese" organizzata dalla Fondazione Benetton. In centro c'è poi anche la mostra "Isolario Venezia Sylva" da Spazio Solido sul rapporto tra natura e antropizzazione nelle isole di Venezia.

- A Casier la mostra fotografica collettiva "Cromatismi espressivi".

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021)

- A Villa Romivo di Montebelluna la mostra "Motus Animi Continuus – Architectura" di Daniele Macca con gli scatti del patrimonio edilizio delle aree industriali dismesse. Nel racconto visivo intessuto dal fotografo l’architettura diventa una silenziosa testimone della complessità e della ricchezza dell’ambiente in cui viviamo e fa da cornice ad un passato semplice ma rigoglioso, di storie di persone, di famiglie e di vita vissuta intensamente.

- A Villa Tiepolo Passi di Carbonera non mancate alla "Visita guidata al tramonto".

- Infine, alla Torre Civica di Castelfranco Veneto occhio a "Pomeriggi in torre per piccole dame e giovani cavalieri".