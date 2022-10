Cosa fare a Treviso e provincia nel "lungo" weekend di Hallowen tra feste paurose, birra e tante castagne

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso, nonostante la fine delle Antiche Fiere di San Luca, Prato Fiera non rimarrà vuoto. Nel weekend, infatti, arriva la prima edizione di Oktoberfest Treviso con un fornitissimo stand gastronomico, tanta birra, musica, food truck e giostre per ricreare il tradizionale clima bavarese. Fuori mura, poi, appuntamento alle Case Piavone per la 33° Rassegna del Folcore...Riscoprendo le Tradizioni che propone la "Giornata nazionale del folclore e delle tradizioni popolari". Per chi preferisce invece stare in centro città, in piazza torna il mercato de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi", mentre da Ikiya c'è una speciale degustazione di tè giapponesi con la Tea Farm “Obubu”. Questo oltre al 43° anniversario dell'arrivo dei vietnamiti in Italia.

- A Pederobba è in programma la 48^ Mostra dei marroni del Monfenera con animazioni, spettacoli, concerti, stand gastronomico e tanto vino, oltre alla " MTB - Terre del Grappa " per una giornata in bici con panorami mozzafiato tra i pendii pedemontani.

- A Miane l'appuntamento da non perdere è invece con la 78^ Festa dei marroni di Combai tra artigianato, sport, cultura, arte e gastronomia. L'evento propone un ampio ventaglio di occasioni culinarie, con degustazioni e attività ludico-motorie declinato sulle esigenze delle famiglie e degli sportivi.

- A Castelfranco Veneto, in piazza Giorgione, torna l'amata kermesse culinaria "Regioni d’Europa" con circa 70 le aziende che offriranno il meglio dei prodotti tipici, enogastronomici e non da Austria, Belgio, Francia, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Scozia, Slovenia, Svezia ed Ungheria.

- A Segusino torna la Fiera franca del Rosario per la sua 117^ edizione con tanto di degustazioni enogastronomiche, birre speciali, una mostra-mercato ed un raduno di trattori.

- A Villorba, alla Cantina Pizzolato, va in scena "Festa del Novello: autunno in cantina" con tanto di “Mercatino del Riuso” (in cui abili artigiani capaci di donare nuova anima ad oggetti classici di un tempo esporranno le proprie creazioni), raduno di Vespe, vino, caldarroste, visite guidate e angolo per bambini.

- A Roncade prestate attenzione alla degustazione "Dalla botte al calice" da 47 Anno Domini.

- A Tovena c'è la Festa Secolare con tanto di museo e chiesa aperti per tutti.

- Occhio poi a "Istrana Magic" che porta a Villa Lattes cosplayer, animazione e una magica caccia al tesoro nel parco.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- A Treviso termina la rassegna "Baroque Experience", il Festival Internazionale di Musica Antica, che al Salone della Musica di Palazzo Giacomelli accoglie la fortepianista giapponese Yasuyo Yano che per l’occasione suonerà uno storico fortepiano Ehlers del 1816. All'Audotorium Stefanini c'è invece l'International Piano Festival 2022/2023 con un concerto per violino e pianoforte. Per i più piccoli, a tema Halloween ci sono poi gli spettacoli de Gli Alcuni sia al Parco degli Alberi Parlanti che al Teatro Sant'Anna, così come sono anche in programma i convegni "Nutrigenetica e Nutrigenomica" per migliorare le proprie strategie nutrizionali e "Accompagnare la famiglia - Esperienze e prospettive dai 50 anni di attività del Consultorio Familiare". Infine, prestate attenzione a "Mi spavento!" (festa di l'Halloween organizzata da Miscatena tra musica e cocktail) e, soprattutto, "Storia di un esorcismo", l'enigma city game pensato come un sapiente mix tra una caccia al tesoro con elementi di escape room ed un urban safari.

- Ad Asolo, al Museo Civico, c'è il laboratorio per bambini "Che meraviglia il foliage!".

- A Castelfranco Veneto tornano i "Pomeriggi in torre per piccole dame e giovani cavalieri".

- A San Biagio di Callalta ecco la "Caccia al tesoro in maschera per Halloween" ed il "Laboratorio di cucina per bambini a tema Halloween".

- A Vittorio Veneto c'è invece "Halloween in vigna" con tanto di truccabimbi, sculture di palloncini, giochi dinamici e musicali di gruppo.

- A Susegana non potete mancare a "Harry Potter Day" in Biblioteca per un pomeriggio dedicato alla saga con letture e giochi a tema.

- A Vedelago tenete d'occhio la visita guidata con il fantasma a Villa Emo per un'esperienza magica per grandi e piccini.

- A San Vendemiano il divertimento passa invece per "La Corrida di Halloween più di un karaoke" tra canti, suoni, balli, imitazioni e barzellette.

- A Revine Lago va in scena la Prima "Marcia in rosa" dei Laghi per sostenere la LILT.

- In ambito escursioni, invece, le proposte sono veramente molteplici: si parte sabato a Cison di Valmarino con il "Secret Tour®: Castelbrando, tra le colline del prosecco", le visite guidate gratuite a Villa Parco Bolasco di Castelfranco Veneto, le ultime visite guidate alla chiesetta della Mattarella a Cappella Maggiore,

MOSTRE

- A Treviso gli appuntamenti sono con la chiusura di "Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni" al Museo Salce e, al Museo di Santa Caterina, con l'esposizione "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Struttura, quest'ultima, che ospita anche la mostra "Vedute su Treviso urbs picta ai tempi di Paris Bordon" di Nadia Soligo in conclusione nel weekend. Non manca poi, in quattro diverse sedi espositive, "L'Europa non cade dal cielo-Riflessioni attraverso l’arte contemporanea" così come anche "Notte a Nordest" da Spazio Solido con gli scatti notturni tra città e pianura di Francesco Finotto. Il tutto senza dimenticarsi dell'esposizione "Terry Atkinson - Opere dal 1962 al 2018" alla Galleria l'Elefante.

- A Sarmede torna la tradizionale Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia con la sua 40^ edizione dal titolo "Le Immagini della Fantasia". L'esposizione presenta 350 opere di oltre trenta artisti, provenienti da 15 differenti Paesi.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Paparazzo Superstar" del noto fotografo Ron Galella.Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande fotografo/paparazzo statunitense di origini italiane.

- A Montebelluna terminano la mostra “Ecorete Sostenibile” by Ricrearti per un'esposizione di tanti progetti di economia circolare e e l'esposizione "La bellezza salverà il paesaggio? Esplorazioni fotografiche sul nord est italiano", mentre continua ancora "1872. La città nuova" quale mostra diffusa sulla nascita della Montebelluna contemporanea.

- A Mogliano Veneto c'è la mostra "Francisco Goya - I disastri della guerra". In esposizione una sequenza di 80 incisioni realizzate dall’artista spagnolo tra il 1810 e il 1820 con la tecnica di stampa acquaforte, acquatinta, punta secca e bulino, che raccontano la guerra di indipendenza del popolo spagnolo, i suoi effetti e le sue drammatiche conseguenze.

- A Monastier la 4^ edizione di Ars in Tempore, percorso d’arte contemporanea nelle antiche abbazie.

- Infine, alla Galleria dell'Eremo di San Pietro di Feletto potete ammirare l'esposizione "Identità" di Maria Pilotto.