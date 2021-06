Il Comitato Riccardo Szumski ha organizzato una serata di informazione per martedì 29 giugno ore 20.00 in area Campofiera - Via Mareno - Santa Lucia di Piave dal titolo: Cure domiciliari e responsabilità di governo nella pandemia. Saranno ospiti l'avv. Alessandro Fusillo, lo scrittore ed editore Leonardo Facco e il Dott. Riccardo Szumski, aderente al CT del gruppo Terapie domiciliari precoci Covid19.

