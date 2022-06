Motori, avventura, sana follia e goliardia alla scoperta degli angoli più belli del nostro Paese. Tutto questo e molto di più è la Crazyrun: un evento automobilistico di regolarità a tappe tra supercar alla scoperta ogni volta di una diversa regione italiana. Quest’anno la folle corsa festeggia la decima edizione nella splendida cornice delle Dolomiti: un’avventura su quattro ruote che vedrà i 100 team iscritti (selezionati tra oltre 250 richieste) affrontare una corsa contro il tempo per superare le diverse prove lungo un itinerario di 500 km (250 al giorno), con 10 checkpoints per 10 tappe selettive.

Un percorso su strade aperte al pubblico e nel totale rispetto del Codice della Strada, in cui i team sono chiamati a decifrare enigmi e rompicapi per scoprire il punto di arrivo della tappa successiva e superare prove che richiedono fantasia, ingegno e creatività. Al momento dell’iscrizione i partecipanti vengono a conoscenza soltanto del luogo di partenza e di arrivo di entrambi i giorni: il resto? Tutto top secret, in perfetto stile Crazyrun. Crazyrun X, nome ufficiale di questa decima edizione, è ormai in rampa di lancio.

È dall’esclusivo Grand Hotel Savoia 5* di Cortina d’Ampezzo che prenderà il via questa specialissima edizione venerdì 10 Giugno. Punto di partenza e di arrivo del primo giorno, della cena ufficiale e dell’attesissimo Crazyrun Party. Il traguardo con festa finale aperta al pubblico sarà invece sabato 11 Giugno a Conegliano (TV) in Viale Carducci, dove dalle ore 14:00 ad attendere i Crazyrunners, ci saranno migliaia di spettatori, ospiti e VIP. È proprio qui, nella capitale del Prosecco, che si concluderà l’avventura Crazyrun edizione 2022 con premiazioni, dj set e car show: un wrap-up assolutamente da non perdere! In perfetto stile Crazyrun, ancora una volta i protagonisti assoluti di questa 48 ore all’insegna dello sport, dello stile e del divertimento saranno loro: le auto più belle e i nostri meravigliosi equipaggi.

Le supercars - Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW M, Maserati, Audi RS , Jaguar solo per nominarne alcune - un vero piacere per gli occhi degli appassionati. I travestimenti a tema delle squadre – da personaggi di serie TV, a cartoni animati, Ghostbusters e tanti altri – il vero ingrediente segreto di ogni Crazyrun: spirito di squadra, stile, creatività e goliardia. L’adrenalina dei partecipanti che sale e scende senza sosta: costantemente messi alla prova da enigmi, rebus e rompicapo da risolvere per scoprire la tappa successiva in una prova a tempo di regolarità. Divertimento ma anche la voglia di perdersi caratterizza questa corsa unica, dove l’ingegno conta quanto la guida, se non di più: una 48 ore di indizi e rompicapo che fa correre la fantasia e la sana voglia di tornare a giocare come bambini con i giocattoli dei grandi.