Creativity Pink Talk: donne che ispirano le donne

Nella splendida cornice del Palazzo de Trecento in centro a Treviso, la sesta tappa della Treviso Creativity WEEK porta all'attenzione storie e progetti di giovani scrittrici creative e creativamente coraggiose. Appuntamento sabato 12 novembre ore 11.30



Nel nostro programma non poteva mancare un incontro in cui valorizzare questa parte della società fondamentale a cui è importante dare sempre più spazio e che deve diventare protagonista di un cambiamento.



T?avola rotonda con tre autrici scrittrici super impavide:

- Elena Brugnerotto: Sketchnoter | Formatrice | Visual Facilitator

-? Martina Lorusso: Social media manager | designer | illustratrice | content creator

-? Claudia Tortora: Scrittrice che ".. accetta la grande avventura di essere se stessa."



Registrazione obbligatoria su eventbrite



Per info: segreteria@trevisocreativityweek.it





L'evento si inserisce nel programma della Treviso Creativity WEEK 2022, un'iniziativa che può contare sul patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Treviso, Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Comune di Treviso, Comune di Castelfranco, InnovationLab Treviso, Università Ca' Foscari di Venezia, IUSVE -Istituto Universitario Salesiano Venezia, Confcommercio Treviso, CNA Treviso e Fondazione Francesco Fabbri.