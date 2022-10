Creativity Study Visit in H-Farm - Quarta tappa TCW2022

Quarta tappa della Treviso Creativity WEEK 2022_ visita in H-FARM a Roncade

In questa quarta tappa della TCW2022 scopriremo la realtà di “H-Farm” a Roncade (TV).

H-Farm è un’azienda quotata in borsa dove innovazione, imprenditoria e formazione convivono e si contaminano l’una con l’altra e che investe nei giovani e nelle buone idee. Il modello H-FARM, unendo i servizi per le imprese, all’innovazione delle startup, all’education sta creando un polo di innovazione unico a livello internazionale, un punto di osservazione privilegiato sul futuro, sulle nuove tendenze del mondo del lavoro, sullo sviluppo tecnologico e su come la trasformazione digitale agisce sul contesto sociale.

15.45 – 16.00 registrazione

16.00 incontro con Daniele Abate - Public Affairs manager

Tour di H-FARM Campus

17.00 incontro con Marco De Rossi - Marketing manager

Chiusura lavori e Q&A

Per informazioni, varie ed eventuali

segreteria@trevisocreativityweek.it

(Posti limitati a 25 persone)

+ 39 333 2034010

L'evento si inserisce nel programma della Treviso Creativity WEEK 2021.