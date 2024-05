Preparatevi a ballare al ritmo di "Crespano di Note"!

Siete pronti per l'evento più atteso dell'anno? Il 17 e 18 maggio, nel cuore di Crespano, ecco a voi la fantastica Notte Rosa!

Due giorni di pura gioia, con musica che fa vibrare l'anima, cibo delizioso che soddisfa ogni palato e una miriade di sorprese che vi faranno dire "WOW"!

Venerdì 17 maggio: Il palco in Piazza San Marco si accende con l'energia travolgente di Alex Sure e un tributo imperdibile ai leggendari ACDC! Ma non è tutto... avremo anche un'esplosione di sapori con il nostro street food!

Sabato 18 maggio: non potete mancare all'esplosione musicale che invaderà ogni angolo del paese! Sette band che vi faranno saltare e cantare fino all'alba! Ecco cosa vi aspetta:

- Oliver Skardy in Piazza San Marco

- Herman Medrano & Kalibro al Bar da Jack

- The Vendicators alla Pizzeria Verdi "La Pizza"

- H1N1 al New Pepita

- Ren al Golden Bar

- Rotten Rockers al BG27

- Grace is Gone ai Giardini Pubblici

E non dimentichiamoci dei più piccoli! Abbiamo preparato un'area giochi dedicata per far divertire i bambini mentre voi vi godete la musica e l'atmosfera vibrante del festival!

Non fatevi sfuggire l'occasione! Ci vediamo a "Crespano di Note"!