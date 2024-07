La cresta delle Prealpi e Malga Mont

Escursione guidata tra boschi e pascoli sulla cresta delle Prealpi, fino a Malga Mont.



Cammineremo proprio sul confine di due province… un piede a Treviso e uno a Belluno!

Lungo l’itinerario incontreremo anche il grazioso Bivacco Salvedella, mentre per il pranzo al sacco arriveremo a Mont, dove adiacente ad un altro bivacco c’è anche una Malga, aperta in questa stagione, così chi vuole potrà approfittare per prendersi qualcosa da bere o da mangiare. Da qui vale la pena fare una puntatina alla vicinissima cima del Monte Crep, per una vista mozzafiato a 360° dalle Dolomiti al mare!

Questo percorso ricalca per un buon tratto il tracciato dell'Alta Via TV1 - Sentiero Panoramico dal Grappa al Cansiglio.



Il rientro avverrà in parte su sentieri diversi dall’andata in parte ripercorrendo una comoda strada forestale fatta all’andata.



RITROVO: ore 9.15 a Combai (Miane, TV) presso il parcheggio in Via Trento (da qui spostamento in auto di circa 15 minuti fino al luogo di partenza)

DURATA: 5,5/6 ore comprese soste per osservazioni e la comoda pausa pranzo



LUNGHEZZA: 10 km circa

DISLIVELLO: +400 metri circa

COSTO: 20 euro adulti, 10 euro ragazzi fino ai 17. Non adatto a bambini sotto i 10 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, l'assicurazione RCT.







OBBLIGATORIA la prenotazione (posti limitati) ai seguenti recapiti: (NO via facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com







NOTE TECNICHE: Obbligatori scarponi o scarpe suola carrarmato. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antivento e antipioggia. Zaino con snack, pranzo al sacco ed adeguata scorta d’acqua al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.











INFORMAZIONI



Email naturalmenteguide@gmail.com