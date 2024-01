Critical Mass Treviso - Biciclettata festosa in città

Riprende puntuale anche nel 2024 la Critical Mass, una biciclettata spontanea, festosa, colorata e consapevole famosa in tutto il mondo e sostenuta localmente dal circolo trevigiano di Legambiente e da FIAB Treviso assieme al collettivo di associazioni e cittadini GRA - Grande Raccordo Ambientale. L’appuntamento è per ogni ultimo venerdì del mese, quindi il 26 gennaio, alle ore 19.00 sotto la statua della “Teresona” nella centralissima Piazza Indipendenza. Tutti i cittadini e le cittadine (di Treviso e non solo) sono invitati a partecipare a questa biciclettata collettiva per incoraggiare la mobilità sostenibile tra i cittadini e spingere l’amministrazione a occuparsi maggiormente del tema. In questi giorni in cui la questione delle “zone 30” è al centro del dibattito, iniziative come questa confermano la volontà da parte di cittadini e cittadine di una città più sicura e che sia veramente a misura di persona.



Critical Mass significa “massa critica” e la sua importanza si può comprendere nelle parole “Safety in numbers”: un gruppo numeroso di ciclisti è più sicuro di un ciclista da solo. Nel mezzo del traffico automobilistico, un ciclista da solo viene ignorato ed è più soggetto a restare vittima dell’impatto con le autovetture; il gruppo invece viene visto e “rispettato”. Per questo, gruppi di cittadine e cittadini trevigiani più o meno numerosi a seconda del mese, sia con il sole che con la pioggia, si sono trovati all’ombra della Teresona e sono partiti per una biciclettata condivisa, spesso attrezzati di trombette, musica e bandiere allo scopo di farsi notare e di lanciare il messaggio che spostarsi in bicicletta per andare al lavoro e a scuola deve essere possibile e sicuro, oltre che essere divertente. È una questione di tutela dell’ambiente, ma anche di salute della cittadinanza.