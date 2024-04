Critical Mass Treviso - Pedali Resistenti

Organizzato da Legambiente Treviso, ANPI Treviso, FIAB Treviso, Treviso Pattina, GRA - Grande Raccordo Ambientale



Come ogni ultimo venerdì del mese ci troviamo alle 19 in piazza Indipendenza per la Critical Mass, una biciclettata spontanea, festosa, colorata e consapevole per incoraggiare la mobilità sostenibile tra i cittadini e spingere l’amministrazione a occuparsi maggiormente del tema.



L'edizione di aprile sarà speciale perché torna PEDALI RESISTENTI, grazie alla collaborazione eccezionale con ANPI Treviso. Saremo accompagnati in alcuni dei luoghi più significativi della resistenza dentro le mura cittadine.