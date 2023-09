Al via a Crocetta del Montello "Generazione grave"

La difesa delle Grave di Ciano è un tema posto al centro dell’azione dell’Amministrazione Comunale di Crocetta del Montello che sta per lanciare una nuova iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione. L’8 settembre 2023 alle ore 18:00 sarà infatti inaugurata presso Villa Ancilotto la mostra “GenerAzione Grave”, promossa dal Comune di Crocetta del Montello in collaborazione con il Comitato per la Tutela delle Grave di Ciano e SOMS Lodovico Boschieri.

L’intento dell’iniziativa è quello di mostrare ai visitatori cosa sono le Grave di Ciano e quale sia il loro valore dal punto di vista naturalistico, ecologico, ambientale e storico. Un prezioso ecosistema fluviale che garantisce un’ampia golena dove le acque del Piave possono espandersi naturalmente per quasi 10 Km2 fino alle pendici del Montello. Un’intatta oasi di biodiversità e una delle ultime aree naturali rimaste tra la zona prealpina e l’alta pianura veneta.

Le Grave di Ciano sono però minacciate dal progetto delle casse di espansione, un’opera che andrebbe a distruggere 555 ettari di suolo naturale, comportando la deturpazione del paesaggio e la devastazione dell’assetto socio-urbanistico dei borghi.

All’interno del percorso di mostra, passato, presente e futuro di questa particolare area montelliana sono affrontati e resi visibili in tre distinti progetti artistici capaci di renderne visibili peculiarità e rischi attraverso gli occhi delle persone che la vivono. Nell’esposizione si alternano fotografie naturalistiche, documenti storici, testimonianze dei residenti, dati scientifici, analisi del territorio e del fiume, con un focus anche all’impatto che avrebbero le casse di espansione.

«È proprio attraverso queste occasioni - commenta Marianella Tormena, Sindaco di Crocetta del Montello - che si possono portare contributi tecnici importanti ad una nuova visione del fiume nel suo complesso e dello splendido ambiente ripariale che ancora in alcuni luoghi è sopravvissuto alle mille esigenze del territorio».

«Per le Grave di Ciano gli interventi idraulici rappresentano un aspetto cruciale perché possono incidere in modo determinante sul delicato ecosistema – afferma Giancarlo Fritz, Vicesindaco di Crocetta del Montello -. Per la sua conservazione è importante conoscere quali impostazioni possono assicurarne l’integrità e poter tramandare al futuro un bene così unico».

«Con questa mostra vogliamo far conoscere il nostro territorio ad una platea più ampia possibile, promuovendo la piena consapevolezza del suo altissimo valore ambientale e paesaggistico, che lo rende un prezioso e irrinunciabile patrimonio di tutti – afferma Franco Nicoletti, Presidente del Comitato per la Tutela delle Grave di Ciano -. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e la SOMS Lodovico Boschieri e alle curatrici abbiamo dato voce ed immagine al Fiume e alle Grave per offrire una innovativa modalità di fruizione e rendere la mostra esperienza di intensa emozione, di reale coinvolgimento e di viva partecipazione per tutti i visitatori».

«GenerAzione Grave si presta a due chiavi di lettura: una generazionale e una generatrice di azioni – affermano Laura Andolfato, laureanda in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed Elena Callegari, designer e volontaria del Comitato per la Tutela delle Grave di Ciano che hanno curato la mostra -. Attraverso gli occhi delle generazioni del passato, del presente e del futuro la mostra si propone di inquadrare l’importanza che le Grave di Ciano e il Piave hanno avuto per le persone che li hanno vissuti e li vivono tuttora. Vogliamo creare consapevolezza, generando un’azione concreta che possa tutelare le Grave di Ciano, in modo che anche le generazioni future ne possano godere».

«Soms, un tempo Società di Mutuo Soccorso di Crocetta, è un ente che da oltre cent’anni dedica la sua attività in ambito sociale ai più deboli. Il debole in questo caso è rappresentato dal territorio - dichiara Tiziano Blasi, presidente della SOMS Lodovico Boschieri -. Il primo passo per la tutela di un ambiente sta nella sua conoscenza, nello studio delle sue radici che, a distanza di centinaia d’anni, producono fronde che ci mettono al riparo dalle insidie dell’oblio. La mostra GenerAzione Grave non è quindi una mera esposizione di foto, ma un percorso dentro alle Grave di Ciano, tra le generazioni del passato, del presente e del futuro».

GenerAzione Grave sarà visitabile gratuitamente presso Villa Ancilotto a Crocetta del Montello dal 9 settembre al 29 ottobre 2023. La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 15:00 alle 18:30 e il martedì, giovedì, sabato e domenica anche dalle 9:00 alle 12:30.