Il volontariato trevigiano incontra online lo scrittore Enrico Galiano

Nella Giornata Internazionale del Volontariato, Volontarinsieme - CSV Treviso incontra online l’insegnante, scrittore e videomaker pordenonese Enrico Galiano in Dall’Io al Noi. Viaggio attraverso le parole del Volontariato. Un evento in diretta social, in programma sabato 5 dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, con il quale il Centro di Servizio per il Volontariato trevigiano anche in questa fase pandemica celebra una ricorrenza importante per tutto il mondo del terzo settore. Un’occasione per riunire, attraverso l’ausilio del web, studenti, volontari e cittadini alla riscoperta delle motivazioni che ci portano a donare il nostro operato a favore della collettività. Un percorso a tappe tra le parole che danno senso al nostro agire, dai principi fondamentali racchiusi nella Carta dei Valori del Volontariato Italiano alle esperienze quotidiane dell’associazionismo e del non profit nel territorio trevigiano. L’incontro vedrà la partecipazione di Alberto Franceschini, Presidente di Volontarinsieme - CSV Treviso.

Enrico Galiano (Pordenone, 1977) insegna in una scuola di periferia. È il creatore della nota webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook, e promotore del movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Tra i suoi romanzi, Eppure cadiamo felici (2017), Tutta la vita che vuoi (2018), Più forte di ogni addio (2019) e L'arte di sbagliare alla grande (2020) tutti editi da Garzanti.

Dall’Io al Noi. Viaggio attraverso le parole del Volontariato è parte della programmazione di Università del Volontariato a Treviso e rientra nel progetto “WakeUp. A scuola di legame sociale”, finanziato dal Co.Ge. Veneto con capofila il CSV di Padova, in collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato di Rovigo, Verona, Venezia, Vicenza e Treviso.

