Alla scoperta della cucina preistorica al Parco del Livelet

Per la prossima domenica il Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago propone un mix perfetto tra storia, natura e…cucina! In programma un imperdibile laboratorio per i bambini proprio a tema “cucina preistorica”. Come di consueto, per tutto il corso della giornata sarà possibile visitare il villaggio palafitticolo e approfittare delle tante opportunità per svagarsi con tutta la famiglia tra passeggiate e giochi all’aria aperta.

Pensando ai nostri antenati preistorici è inevitabile domandarsi dove e come vivessero, come fossero le loro abitazioni, come si svolgesse la loro quotidianità e anche che cosa mangiassero. Tutte queste domande troveranno risposta la prossima domenica, 9 giugno, al Livelet durante le diverse attività in programma. Dalle 10 alle 18 il team di archeologi del Parco accompagnerà i visitatori alla scoperta di un vero villaggio preistorico: una ricostruzione fedele e in scala reale di tre palafitte ambientate nel Neolitico, nell’età del Rame e del Bronzo, e frutto di approfonditi studi archeologici e antropologici. Mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, i più piccoli potranno entrare in un’immaginaria cucina del Neolitico e imparare a lavorare i cereali con le macine a pietra. Un’occasione didattica e ludica per calarsi nei panni di un abitante – e aspirante chef – delle palafitte.

Il Livelet è inserito in un contesto naturalistico suggestivo ed è un ottimo punto di partenza per il sentiero ad anello di circa otto km che si snoda in parte a contatto con le rive, o per raggiungere la Big Bench 181, la panchina gigante installata nel 2021 in una località panoramica sopra alla frazione di Lago. In alternativa, al Parco di Revine ci si può anche rilassare e divertire nell’area giochi.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per prenotare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Salvo aperture straordinarie, il Parco è accessibile al pubblico la domenica e i festivi. Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.