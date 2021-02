Cucine dal mondo, cooking classes con lo chef Andrea Conte

Prosegue il nostro viaggio di evasione nel gusto.

Questa volta siamo in terre lontane: Thailandia, Messico, India.

E’ con questo spirito, alla scoperta o ri-scoperta dei sapori e profumi di altri luoghi del mondo, che COOKiamo organizza questo corso di cucina con la guida del nostro adorabile Chef Andrea Conte.



Andrea, con cui collaboriamo dal 2018, è conosciuto a COOKiamo per le sue lezioni dedicate ai lievitati: pane, pizza, focaccia, lievito madre etc. In realtà non è solo un addicted dell’arte bianca, bensì uno chef a tutto tondo che ha dato prova di grandi capacità nei vari settori della cucina (vedi curriculum a fine articolo) creando o replicando ricette belle da vedere e buone da mangiare. CV a parte, credetemi se vi dico che – in quanto a bontà, equilibrio di sapori, estetica – i suoi piatti parlano da soli! Per cui siamo davvero felici di intraprendere questo nuovo percorso con lui, ancora una volta online, per andare ad abbracciare le cucine di questi tre paesi.



Ecco il dettaglio del corso diviso in 3 lezioni (due pomeridiane e una serale):



• CUCINA INDIANA

Sabato 6 marzo 2021, alle ore 17.30



• CUCINA THAILANDESE

Sabato 13 marzo 2021, alle ore 17.30



• CUCINA MESSICANA

Mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 19.30



Le lezioni si svolgeranno online (in diretta Zoom) in orario prossimo all’ora di cena, con le ricette pronte per essere addentate da voi e dai vostri eventuali commensali :-). Verranno forniti in largo anticipo la lista degli ingredienti e gli step da effettuare prima che la lezione abbia inizio. In questo modo, ognuno dalla propria cucina, potrà degustare le preparazioni, evidenziando nell’immediato eventuali difficoltà nell’esecuzione. Andrea sarà felice di risolvere subito ogni vostro dubbio.

Per il dettaglio delle singole lezioni, gli orari, e per scoprire cosa esattamente andremo a preparare con Chef Andrea, visita il sito di COOKiamo!

Gallery