"Per una cultura della giurisdizione": il Ministro Nordio ospite di Giurisprudenza 2.0

Almeno dalla riforma costituzionale del giusto processo, la cultura giuridica attuale si caratterizza per una tensione spesso disattesa verso una cultura della giurisdizione rispettosa dei ruoli e delle prerogative di ciascun partecipante al processo ed alla esecuzione della pena. Una giurisdizione che dovrebbe caratterizzarsi secondo una struttura triadica dove il principio del contraddittorio gioca un ruolo fondamentale. A partire dal testo “Non diamoci del tu” di Giuseppe Benedetto, esperti, giuristi ed autorità rifletteranno sulle più urgenti proposte di riforma della Giustizia rispettose di una cultura della giurisdizione penale più autentica.

