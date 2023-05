CUSTODIRE LA VIA ALL'ALBERO DELLA VITA

Ritrovare in ogni giardino un pezzetto di paradiso



Una meditazione all’alba sul terzo capitolo della Genesi: in questa pagina è rappresentato il dramma dell’uomo, della storia, il dramma di ogni uomo, il mio dramma. Il racconto inizia nell’armonia, quando l’uomo e la donna stanno insieme nel giardino. L’armonia si interrompe con la trasgressione che viene compiuta nel mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male e la via per l’albero della vita è sbarrata. Si tratta allora di ricercare continuamente la via della vita, attraverso azioni e parole che permettano all’uomo di ricostruire l’armonia perduta e di camminare insieme agli altri esseri umani sui sentieri che fanno crescere la vita nella nostra quotidianità.

Meditare su questo brano è custodire prima di tutto il desiderio di ritrovare continuamente la strada per l’albero della vita.



Gaia De Vecchi (teologa)



con InUnum ensemble, Elena Modena e Ilario Gregoletto, voce e strumenti medievali (arpa gotica, organistrum, viella grande, flauti diritti, campanelle)