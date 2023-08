CVBexpo: torna la manifestazione biennale dedicata alla termoidraulica e all’arredobagno

Il 15 e il 16 settembre torna CVBexpo, la fiera biennale di riferimento nel Triveneto per il mercato della termoidraulica e dell’arredobagno, organizzata dall’azienda castellana CVB – Commerciale Veneta Beltrame. L’evento, che nelle scorse quattro edizioni aveva registrato oltre 3.000 presenze, si terrà alle Fiere di Santa Lucia di Piave (TV). Tecnologie innovative, design in continua evoluzione, progetti all’avanguardia che strizzano l’occhio all’efficienza, tema quest’ultimo che sarà infatti al centro dell'evento e che ha dato il titolo all’edizione di quest'anno “Efficientemente- Centriamo il cambiamento”.

“CVBexpo sta diventando sempre più un riferimento e un appuntamento atteso nel settore, a Santa Lucia di Piave abbiamo trovato degli spazi adeguati e una buona viabilità che ne permette la piena fruibilità - ha dichiarato Simone Beltrame, CEO di CVB Commerciale Veneta Beltrame - In questi anni il mercato ha subito un’evoluzione spinta da diversi fattori normativi, culturali e tecnologici, tra cui la maggiore attenzione verso la sostenibilità e l’impatto ambientale delle soluzioni in commercio, le normative che hanno dato il via agli incentivi del Superbonus, inaugurando modelli più rispettosi, fino alle tecnologie di efficientamento energetico –– Questi elementi stanno acquisendo sempre più rilevanza all’interno del comparto, in quanto creano uno spazio dove poter fare la differenza in termini di valore aggiunto. Tuttavia, come tutte le filiere di successo, è fondamentale lavorare di squadra e sinergicamente per orientare strategie e obiettivi verso traguardi comuni tra tutti gli stakeholders. Questo per noi significa “centrare il cambiamento”.

L’evento dedicato a installatori e professionisti del settore aumenta quest’anno il numero di soluzioni ed espositori con cui i professionisti potranno interfacciarsi. Saranno 74 quest’anno le aziende partner che potranno far conoscere il valore aggiunto dei propri prodotti o servizi, i visitatori potranno toccare con mano le nuove evoluzioni nel mercato odierno e potranno partecipare ad un programma di convegni in una location di 4000 mq.

Una manifestazione, quella di CVB – Commerciale Veneta Beltrame, che ogni due anni ripercorre le principali tendenze e prospettive di un settore, quello dell’idrotermosanitaria, che negli ultimi anni ha registrato una crescita rilevante: + 9,32% dal 2019 al 2020, +3,6% dal 2020 al 2021 e +23,2% dal 2021 al 2022.

“CVBexpo nasce nel 2015 in occasione del 25° anniversario dell’azienda. È partito tutto dall’esigenza di offrire ai nostri clienti un’opportunità unica per poter avere una panoramica completa sulle novità tecnologiche del settore. – ha commentato Simone Beltrame - Come in altri comparti, anche la termoidraulica e l’arredobagno sono stati protagonisti in questi anni di grandi evoluzioni sotto il profilo del design, funzionale ed estetico, e nelle performance, per cui volevamo creare un’occasione che potesse essere utile anche per approfondire temi di grande interesse per i nostri clienti, facendolo in un contesto orientato al networking e allo scambio di punti di vista. Non mancherà anche tanto divertimento e ci sarà la possibilità di toccare con mano i nostri nuovi strumenti digitali e in anteprima il nostro nuovo sito. Per ultimo, ma non per importanza, la possibilità di approfondire la nostra nuova proposta per il settore Industriale.”

Chi è CVB – Commerciale Veneta Beltrame?

CVB è un’azienda con sede legale a Castelfranco Veneto che ricerca e propone un ampio assortimento di soluzioni dedicate all’arredobagno e alla termoidraulica secondo elevati standard qualitativi e di design con esperienza nel settore di più di 30 anni.

È attualmente presente in Veneto con filiali nelle province di Treviso, Padova, Vicenza e Venezia, punti vendita con prodotti a magazzino organizzati anche in modalità self-service per rendere più veloce e facile la ricerca del materiale e showroom arredo bagno con consulenti specializzati.