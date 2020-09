“Da Venezia ad Hollywood”: ecco il concerto di anteprima di "Autunno Musicale"

Si avvicina l’appuntamento con Autunno Musicale, la stagione concertistica promossa dal Comune di Treviso e il Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con l’associazione trevigiana Musincantus al Teatro Comunale Mario Del Monaco, che sarà anticipata da una emozionante anteprima: sabato 26 settembre alle 20.45 alla Chiesa di Sant’Agnese di Treviso è in programma “Da Venezia ad Hollywood”, concerto che vedrà la partecipazione di Federico Mondelci, solista tra i più affermati a livello internazionale, in qualità di solista dell’Orchestra GAV - Giovani Archi Veneti.

La serata ripercorrerà attraverso un ricco repertorio musicale, dal concerto barocco di Alessandro Marcello al celebre concerto per 4 violini di A.Vivaldi, alle celebri colone sonore tratte dalla West Side Story di Bernstein, alle musiche da Film di Morricone a brani celebri di Duke Ellington e Astor Piazzolla, tre secoli di grande musica. Nella seconda parte del programma l’Orchestra proporrà uno dei più grandi capolavori della storia della musica, la celebre Holberg Suite di Edward Grieg.

L’Orchestra GAV, composta da giovani talenti tra i 17 e i 25 anni, è stata fondata nel 1997 da Lucia Visentin, musicista di fama internazionale (ha tenuto concerti in Europa e Giappone collaborando con le orchestre del Covent Garden di Londra e dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, oltre che con il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso) e anima artistica della proposta dei giovani musicisti. Ha vinto prestigiose competizioni (Concorso nazionale di Ortona, Rovere d’Oro Giovani Talenti di San Bartolomeo, De Sabata European Youth Orchestras Contest) e ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, che l’hanno portata ad essere considerata oggi un’eccellenza artistica del Veneto. Per il terzo anno GAV è affiancata dall’associazione trevigiana Musincantus, che si occupa degli aspetti organizzativi e gestionali gestendo le attività dell’orchestra.

Ingresso gratuito, posti limitati (109 disponibili)

Info: musincantus.it