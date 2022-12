Il Natale è ormai alle porte e, a fianco delle luci e degli addobbi che già creano la giusta atmosfera, si sentono un po’ ovunque le dolci noti delle canzoni che annunciano le prossime festività. Ma come suonerebbero “Jingle Bells” o “Last Chrstimas” se fossero eseguite con chitarre distorte e doppia cassa, oppure rifatte in versione reggae, con ritmo in levare? È la stessa curiosità che ha spinto Gianluca Barnaba, dopo aver scoperto in internet ri-arrangiamenti originali di canzoni famose, di organizzare un contest musicale, dove i gruppi potessero mettersi in gioco per riproporre in chiave inusuale una canzone natalizia. Grazie al supporto di Federico Fossi, titolare del DADAart Club di Castello di Godego, ecco nascere la prima edizione di Dada Xmas Contest, che nella serata sabato 3 dicembre vedrà affrontarsi sul palco del club di vicolo Caprera nove gruppi provenienti dalle province di Treviso e Padova.

“Si tratta del primo contest di questo tipo nella Castellana. L’idea era di organizzare qualcosa di divertente, che potesse unire i gruppi” commentano gli organizzatori. Nella serata condotta dal direttore artistico Enzo Pinto, si esibiranno Indastria, Matt The Drifter, The Fabulous Cocaroute, The Stable Band, Alabastrum, Something With R, W.D.O.G.S, Horder, Tabasco Shot. Si tratta di gruppi formati da valenti musicisti, alcuni con esperienze musicali anche all’estero, e che coprono un ventaglio di generi molto diversi tra loro, dal progressive metal al country.

I gruppi saranno valutati dal pubblico e da una giuria di qualità, quest’ultima formata da esponenti del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura. Dopo una prima fase, i tre gruppi finalisti si esibiranno anche con un brano del proprio repertorio musicale. Il gruppo vincitore del contest avrà la possibilità di registrare professionalmente il brano natalizio riarrangiato presso il Phönix Recording Studio di San Giorgio in Bosco (PD). La canzone sarà poi inserita nel palinsesto di Radio Marilù (radio ufficiale del concorso), che la trasmetterà quotidianamente dal 10 dicembre per tutto il periodo natalizio. Sponsor della serata anche Fraccaro Spumadoro di Castelfranco, che offrirà premi per i secondi e terzi classificati, e la cantina Riva dei Martin di Farra di Soligo.