"Dal buio nascono le stelle" - Rinascere nella consapevolezza

Rinascere nella Consapevolezza è ciò che siamo chiamati a fare. Dal racconto del viaggio di Riscoperta di una Donna, narrato all'interno del libro "Dal buio nascono le Stelle - Biografia di una Rinascita", lo spunto per una riflessione volta ad osservare cosa accade, dentro ognuno di noi, quando non ci si conosce abbastanza.



Presenta l’evento Anna Orlando



Interverranno:

Ester Stella Carbonetti

autrice del libro “Dal buio nascono le Stelle - Biografia di una Rinascita”



Dott.ssa Valeria Zagolin

Presidente Commissione Pari Opportunità di Treviso



Dott.ssa Isabella Beraldo

Psicologa e Psicoterapeuta





Letture di Lorena Daldin



Intermezzo musicale a cura di Venkatesh Shenoy Kadandale



Loggia dei Cavalieri

Via Martiri della Libertà, 48 - Treviso



Evento patrocinato da:

Comune di Treviso

Commissione per le pari opportunità - Treviso





Si ringrazia:

- il Sindaco di Treviso Mario Conte

- la Giunta comunale

- Valeria Zagolin, Presidente della Commissione per le pari opportunità di Treviso





Ingresso libero nel rispetto delle normative vigenti



Posti limitati distanziati

Indossare la mascherina

Igienizza le mani

Mantieni la distanza

...Apri il Cuore all'ascolto <3