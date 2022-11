Dal focolare alle cucina domestiche

Il Comitato Scientifico del Fondaco del Gusto invita ad un nuovo appuntamento con la cultura gastronomica, mercoledì 16 novembre alle ore 21 nella sua sede, il Fondaco del Gusto di Pieve di Soligo, che sarà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma Zoom. S’intitola DAL FOCOLARE ALLE CUCINE DOMESTICHE la conferenza di Giuseppe Lo Russo, giornalista prestato alla ricerca, già conduttore e autore tesi per i programmi culturali RAI. Per partecipare è necessaria la prenotazione specificando se in presenza (posti limitati) oppure online, inviando email a convegni.fondacodelgusto@gmail.com o messaggio WhatsApp a: 379.1068435.



Come parlare di cucina e della sua evoluzione se non iniziando dal fuoco?

Già, perché il fuoco, dalla sua scoperta al suo progressivo addomesticamento è e rimane alla base della cucina, cucina intesa nelle sue varie accezioni: ambiente specifico della casa, strumento e pratica della preparazione delle vivande.

Calore e nutrimento, posto al centro dell’abitazione, col tempo, nuove soluzioni relative alla combustione, alla sua applicazione e al suo rendimento, hanno modificato la cucina. I piani di cottura e la varietà dei contenitori si sono moltiplicati permettendo, oltre lo spiedo e l’arrosto, il lesso (sbollentato, bollito), la cottura a bagnomaria, a vapore, sottovuoto, la frittura e il soffritto.

Una volta fiamma viva e brace nel focolare, il fuoco entra nelle cucine economiche in muratura, in ghisa, perfezionato in forma di carbone, gas ed energia elettrica.

Le operazioni tendono a semplificarsi e, a iniziare dalla metà dell’Ottocento, la cucina viene riconosciuta come “centro d’azione” della donna, al cui compito naturale di moglie e di madre viene associata la conoscenza e la pratica d’ogni nozione necessaria al governo della casa e della famiglia, destinando così la figura femminile al ruolo di casalinga.



Di tutto ciò parlerà Giuseppe Lo Russo, giornalista prestato alla ricerca, già conduttore e autore tesi per la RAI per programmi culturali e di intrattenimento nei quali non ha mai trascurato la cucina e la gastronomia.

Studioso di storia dell'alimentazione e degli usi e comportamenti di consumo, fin dagli anni Settanta, partecipa in qualità di relatore a convegni su temi relativi all'alimentazione e suoi aspetti psicologici e sociologici, storia della cucina, gastronomia e ristorazione.

Costantemente informato su quanto avviene nel mondo della ristorazione e della produzione agroalimentare, il suo interesse particolare è per la storia della cucina italiana, a partire dall’opera del Pellegrino Artusi fino alla Prima guerra mondiale. ... e si diverte un mondo ad alimentare di argute osservazioni il suo blog www.antigastronomo.it.



Il Fondaco del Gusto è progetto permanente del Consorzio delle Pro Loco del Quartier del Piave sostenuto da Bocon Casa e Cucina. Questa iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di Euromobil.