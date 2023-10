Dal Made in Italy al Made in USA

Sarà il mercato statunitense il protagonista del prossimo evento, titolato “DAL MADE IN ITALY AL MADE FOR USA”, organizzato dalla Morgan & Morgan di Conegliano, in collaborazione con Salone d’Impresa. Il convegno, che si terrà mercoledì 4 ottobre presso la sala convegni dell’hotel DoubleTree By Hilton di Mogliano Veneto, avrà inizio alle ore 16:45 e si concluderà con un momento conviviale alle 19:00.

Condurranno l’evento Ferdinando Azzariti e Arianna Simonetto, rispettivamente Presidente e Event & Project Manager di Salone d’Impresa. Parteciperanno in qualità di relatori, tra i nomi più di spicco: l’avv. Antonio Valla e l’avv. Daniela Morrison della Valla & Associates, Inc. P.C. per la parte legale, e Morgan Moras, amministratore delegato della Morgan & Morgan srl, per la parte relativa alla tutela assicurativa, e l’ing. Marco Tassone del Gruppo Lercari.

Gli Usa sono diventati uno dei primi partner commerciali in assoluto per l’Italia, al di fuori del mercato europeo. Fare business negli Stati Uniti, però, non è sempre un’impresa semplice e richiede un approccio attento e ben ponderato; soprattutto conoscere il sistema giuridico americano può tutelare l’export dei prodotti italiani. È fondamentale ricordare che gli USA hanno un sistema giuridico di common law, completamente diverso rispetto al quadro comunitario più omogeneo. Ciò comporta anche un modo diverso di gestire le conseguenze dell’immissione nel mercato americano di un prodotto che possa poi risultare non sicuro per il consumatore finale.

Questo, e molto altro, saranno gli argomenti trattati nel convegno, in cui ci sarà anche un momento dedicato allo scambio di domande da parte del pubblico. Così il Broker e Risk Manager, Morgan Moras, anticipa il focus che sarà trattato nel convegno: “In virtù degli accordi commerciali tra Europa e Stati Uniti, si creeranno nuove opportunità lavorative e un nuovo rischio nell’export. Molte aziende italiane stanno già decidendo di immettere i propri prodotti negli USA. Tuttavia l’errore dell’imprenditore è pensare come se vendesse in Italia. Bisogna invece ragionare con la testa statunitense”. Conclude: “Negli USA il consumatore non si tocca, è culturalmente tutelato dal legislatore americano. Chi decide di intraprendere un rapporto di tipo commerciale con loro deve conoscere in anticipo le normative legate al danno provocato dal prodotto non sicuro e al suo ritiro, tenendo conto che ci sono alcune fattispecie con le quali abbiamo poca confidenza, come i danni punitivi, la responsabilità della filiera di vendita oltre ai danni fisici alle persone”.

L'incontro è gratuito ed è aperto ad aziende ed imprenditori che esportano verso gli USA o vogliano farlo in futuro, in particolare Amministratori, Direttori Generali, Export manager, Direttori Finanziari e Risk manager

In alternativa, per prenotare la propria partecipazione è possibile contattare direttamente l’Ufficio Marketing: marketing@morganemorgan.com - 0438/366334.