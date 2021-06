"Dall'alba al tramonto": un sabato di eventi sostenibili lungo il Sile

L'amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con diverse realtà del territorio, organizza per sabato 26 giugno una giornata all'insegna delle attività all’aria aperta, lungo il fiume Sile: dalla mattina fino alla sera, le sponde e le acque saranno animate da laboratori, uscite in canoa, pulizia del fiume, fino alla conclusione serale con il concerto jazz del quintetto Totem inserito nella rassegna Sile Jazz.

Si inizia al mattino: nell’area vicino alla centrale idroelettrica di Silea, l’associazione Veneto Nascosto propone una serie di laboratori sulle tematiche ambientali. Alle 10.30 “Il fiume racconta”, storie per bambini dai 2 ai 6 anni; e “Vivere il fiume”, esperimenti scientifici per bambini di 7 - 8 anni; alle 16, di nuovo “Vivere il Fiume” e “Proteggiamo il fiume” attività ludiche per conoscere l’ecosistema fiume per bambini 9-10 anni. Attività su prenotazione, offerta € 2 a bambino. Info e prenotazioni: info@venetonascosto.com

Dalle 9 alle 12.30, sempre nell’area vicino alla Centrale Idroelettrica, sarà possibile partecipare all’attività di pulizia del fiume a cura dell’associazione OpenCanoe OpenMind: partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: info@opencanoe-openmind.com

Dalle ore 16.30 alle 18.00 sarà anche possibile effettuare delle escursioni in canoa sul fiume, al costo di € 2 a persona, con assicurazione per i partecipanti a carico di OpenCanoe OpenMind. Info e prenotazioni: info@opencanoe-openmind.com

Dalle 21, nell’ambito della rassegna SILE JAZZ 2021 – The green river, che quest’anno è organizzata all’insegna della sostenibilità, andrà in scena il concerto jazz con Ferdinando Romano Quintetto Totem, presso l’area verde della centrale idroelettrica, in via Alzaia a Silea. L’evento prevederà un biglietto d’accesso simbolico di €2. In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto comprensivo di Silea, in via Tezze 2. Prenotazioni: staff@nusica.org e al numero 327 4610693.

“Programmare gli eventi per l’estate 2021 è stato possibile solo grazie a una visione d’insieme e una reale collaborazione tra diverse realtà, che hanno saputo e voluto credere nella possibilità di una ripresa. Oltre al Concerto del Solstizio e Sile Jazz, le proposte culturali spazieranno da 6 serate di Cinema all’aperto, nelle piazze delle diverse frazioni del territorio comunale, a spettacoli itineranti: l’Inferno di Dante lungo le rive del Melma, La Vedova Scaltra a S.Elena di Silea, e il ritorno di Note Silenti nella piazzetta di Cendon. Una estate culturale, all’aperto e in sicurezza, per la quale il Comune ha stanziato 20.000 euro” dichiara Angela Trevisin, Assessore alla Cultura del Comune di Silea.

