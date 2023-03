Rodolfo Dalla Mora. Persona, disabilità e territorio

Torna a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, per incontrare la sua "nuova" comunità, l'architetto Rodolfo Dalla Mora nel pomeriggio di sabato 1° aprile alle ore 15.30. Infatti il territorio che di recente lo ha proprio accolto come cittadino onorario, gli ha dato appuntamento nell'auditorium di Casa Tomitano Boccassin (via Giovanni Cigana, 6).

L'architetto Dalla Mora, da pioniere dei Disability manager nazionali, nonché professionista pluri-insignito dalla Repubblica italiana, illustrerà il contesto attuale delle disabilità. Farà affiorare il suo percorso e la propria visione della vita conversando con Renzo Cester, il presidente dell'ente ospitante e organizzatore. Per poi presentare il suo nuovo libro "Disabilità: la storia, il linguaggio, la condizione, la convenzione ONU", di fatto il primo quaderno della collana "Per una nuova cultura della disabilità" da lui diretta (Il Prato ed.), con Barbara Turcolin come moderatrice.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Motta di Livenza e con il patrocinio di S.I.Di.Ma. e A.I.Di.Ma., cioè la società e l'associazione italiana dei Disability Manager fondate e presiedute dall'architetto Dalla Mora. Unitamente a O.R.A.S., l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione dove esso è in servizio. Oltre che dalla casa editrice Il Prato e dall'associazione culturale Zona Franca.